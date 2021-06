Jelgavnieču biznesa ideja uzvar Jauno uzņēmēju dienās

Aizvadītas tradicionālās "Junior Achievement Latvia" rīkotās Jauno uzņēmēju dienas skolēnu mācību uzņēmumiem, kurās skolēni prezentē savas biznesa idejas. Par labāko no desmit biznesa idejām pamatskolas skolēnu grupā šogad atzīta Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas 8. klases skolnieču Ances Aināres un Sāras Annas Ceras radītie epoksīdu sveķu atslēgu piekariņi, kuros iestrādāti kaltēti ziedi un augļi, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

"Kādu dienu atskārtu, ka visiem ģimenes locekļiem ir vienādas mājas atslēgas un grūti atšķirt, kurš komplekts ir kuram. Gribējās kaut ko personalizētu, un tā radās doma par īpašiem piekariņiem. Kopā ar bērnības draudzeni Sāru no paralēlklases šajā mācību gadā dibinājām skolēnu mācību uzņēmumu "Leduspuķe" un sākām ražot epoksīda sveķu atslēgu piekariņus," stāsta Ance, atklājot, ka mācību gada laikā tapuši aptuveni 60 piekariņi, no kuriem 45 jau pārdoti. Ance ir priecīga, ka viņas ideja un abu meiteņu izpildījums konkursā novērtēts tik augstu, un tas pamudinājis iesākto turpināt. Šobrīd jau top iestrādnes jauniem produktiem. Viens no tiem varētu būt īpaši personalizēti epoksīda sveķu krūžu paliktņi ar iestrādātiem ziediem un augļiem. "Gatavoties sākam jau tagad, un tieši Līgo un Jāņi ir īstais laiks ziedu ievākšanai, lai tos varētu sakaltēt un vēlāk izmantot darbam," piebilst Ance.

Lepna par jauniešu sasniegumu ir skolotāja Dzintra Aploka: "Meitenes viena mācību gada laikā savu ideju ir ļoti attīstījušas, cītīgi strādājušas, ieklausījušās padomos, un, lūk, rezultāts. Viņas bija pelnījušas uzvaru, un prieks, ka arī žūrija – reāli uzņēmēji – to ir novērtējuši. Katru gadu kāds no mūsu skolas mācību uzņēmumiem iekļūst finālā, taču šoreiz mūsējie ir ieguvuši 1. vietu, un par to ir liels lepnums."

Šogad kopumā visā Latvijā mācību uzņēmumu programmā reģistrēti 900 jauni uzņēmumi.

Foto: publicitātes, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija