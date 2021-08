Kazāks: Latvijas ekonomika pašlaik rāpjas ārā no bedres, bet Covid-19 riski saglabājas

Latvijas ekonomika pašlaik rāpjas ārā no bedres, bet Covid-19 riski saglabājas, tādēļ svarīga ir sabiedrības vakcinēšanās, intervijā uzsvēra Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks.



“Ja skatāmies uz pašreizējo brīdi, ir redzams, ka Latvijas ekonomika rāpjas no bedres ārā. Noskaņojums gan uzņēmumu, gan mājsaimniecību pusē kopš aprīļa ir būtiski uzlabojies. Izņemot atsevišķas nozares, kuras tiešā veidā ietekmē Covid-19 pandēmija, kopumā mēs esam plusos. Tādēļ var teikt, ka ekonomika atgūstas, izaugsme ir, bet vājums ir vērojams dažos sektoros,” sacīja centrālās bankas vadītājs.

Savukārt nākotne ir ļoti atkarīga no Covid-19 izplatības. Cik liels un sāpīgs būs nākošais pandēmijas vilnis prognozēt gan ir ļoti grūti, tomēr, ja vīrusa izplatība būs plaša un tādēļ būs nepieciešami papildus ierobežojumi, tas ekonomiku pavilks uz leju. Turklāt ar Covid-19 saistīti riski saglabājas gan Latvijas ekonomikā, gan globāli.

Vienlaikus Kazāks atgādināja, ka šis nav pirmais pandēmijas vilnis un ekonomika pamazām pielāgojas darbam arī šādos apstākļos. “Tas nudien nav bezsāpīgi, bet ekonomika ierobežojumiem pielāgojas, atrod blakus ceļus, dažādus citus risinājumus, tādēļ Covid-19 ietekme pamazām kļūst mazāka. Mēs arī saslimstības rādītājos redzam, ka nāves gadījumu īpatsvars ir mazāks. Es arī ceru, ka sabiedrība arvien plašāk vakcinējas, jo tas ir risinājums, lai, ja ne izvairītos no pašas saslimšanas, tad to padarītu mazsāpīgāku gan pašiem, gan ekonomikai,” pauda Latvijas Bankas prezidents.

Viņš pieļāva, ja jaunais Covid-19 izplatības vilnis būs smags, ietekme varētu būt tāda pati, kādu jau redzējām pagājušā gada beigās un šā gada sākumā.

“Tas jau tā smagāk cietušos sektorus, kuri ir saistīti ar cilvēcisko kontaktu – tūrismu, dažādus pakalpojumu sektorus -, atkal iedzīs dziļākos mīnusos. Pārējie sektori, kur cilvēku personiskais kontakts nav tik būtisks, kur tiek nodrošināta plaša vakcinēšanās un līdz ar to rūpnīcas nav jāslēdz, tomēr var uzrādīt diezgan labus rezultātus. Līdz ar to ekonomika šajā gadījumā saglabātos ļoti dažāda – daži sektori būtu uz pauzes, citi, varbūt lēnāk, bet turpinātu attīstīties un augt. Līdz ar to, ja mēs gribam palīdzēt sev un ekonomikai, tad mans galvenais mudinājums ir – tiekam galā ar Covid-19! Vakcinācija, vakcinācija un vēlreiz vakcinācija ir ceļš, kas būtu jāizmanto. Tad arī negatīvās sekas ekonomikā, kas ietekmē iedzīvotāju maciņus, būtu krietni mazākas,” uzsvēra centrālās bankas vadītājs.

Jau vēstīts, ka Latvijas Banka šim gadam ir noteikusi iekšzemes kopprodukta pieauguma prognozi 3,3% apmērā.

“Savukārt nākamgad, pieņemot, ka būtisku Covid-19 uzliesmojumu vairs nebūs, Latvijas ekonomikā ieplūdīs Eiropas Savienības fondu nauda, turpināsies tādi lieli projekti kā “Rail Baltica”, kā arī gan sabiedrība, gan uzņēmumi drosmīgāk gan investē, gan tērē, izaugsme būs daudz straujāka un sasniegs 6,5%. Līdz ar to bāzes scenārijs Latvijai nākamajos gados ir ļoti optimistisks. Savukārt galvenais negatīvais risks, no kura jāturpina uzmanīties, ir Covid-19 izplatība,” rezumēja Kazāks.









Foto: no arhīva