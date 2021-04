Ķiploks dārza veselībai

SIA “Augu spēks” ir ģimenes uzņēmums, kas bāzējas tepat Jelgavas novadā. Par to, kādu vērtību cilvēkam un arī dārzam rada dabai draudzīgu produktu lietošana, stāsta idejas autore Dina Popluga.

– Kā veidojies jūsu uzņēmums, un kas ir tā pamatā?

Katrs uzņēmums sākas ar ideju, tāpat arī mēs. Pie vainas būšu es, jo pēc profesijas esmu zinātniece, strādāju LLU, kur studentiem jau vairākus gadus mācu bioekonomiku. Tas ir jauns virziens, kas māca par alternatīvām, kā atteikties no naftas produktiem un atgriezties atpakaļ pie dabas. Teorija man ir diezgan skaidra, bet, mācot šīs lietas, visu laiku bija sajūta, ka vajag arī ko praktiski šajā jomā darīt. Bija vēlme pašai kaut ko bioekonomisku radīt.

– Un izvēle krita par labu ķiplokiem?

Jā. Mēs abi ar vīru esam no laukiem, un mūsu radiem un draugiem ir saimniecības, kurās daudzi nodarbojas ar ķiploku audzēšanu. Ievērojām, ka ķiploki tiek izaudzēti, daļa realizēta, bet diezgan daudz paliek pāri tā saucamais brāķis, ir kāds skrāpējums vai nestandarta daiviņas. Tas vairs neizskatās kā tirgus prece un tāpēc tiek mests ārā kā atkritums, kaut joprojām ir labs, uzturā lietojams ķiploks.

Mums likās, ka tas nav pareizi, jo tiek tērēts resurss, radīts produkts, kas netiek realizēts. Tā sākām domāt, ko ar brāķētajiem ķiplokiem varētu darīt. Es kā zinātniece pētīju dažādas publikācijas un citu valstu pieredzi, līdz nonācu līdz tādam lieliskam atklājumam, ka ķiploks ir ļoti efektīvs augu aizsardzības līdzeklis. Jau gadu simtiem, varbūt pat tūkstošiem to lieto Ķīnā un Indijā, kur dabiski aizsarglīdzekļi joprojām ir ļoti populāri. Mēs Eiropā industrializācijas laikmetā no tiem esam atteikušies, bet tur tos lieto joprojām. Tā sapratām, ka mums ir gan ideja, gan resurss un arī problēma, ko gribam risināt, – tātad varam dibināt uzņēmumu.

Foto: Iveta Pavziniuka un no personīgā albuma