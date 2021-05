Koka trauki ir vērtība

“Mītavas bebri” lepojas ar Jelgavā radītiem koka traukiem, dēlīšiem un piederumiem. Īpaša uzmanība tiek pievērsta funkcionālam dizainam, taču jelgavniece Kristīne Ovsjanko uzsver, ka tikpat svarīgs ir arī ekoloģiskais princips.

– Cik sen jau Jelgavā uzdarbojas “Mītavas bebri”?

Mans tētis Aigars ar koka piederumu izgatavošanu nodarbojas četrus gadus, tajā viņu ievirzīja Jelgavas amatnieki. Sākumā es vienkārši braukāju tētim līdzi uz tirdziņiem, pamazām viņš mani iesaistīja vairāk, un nu jau gadu aktīvi darbojamies kopā. Es vairāk atbildu par tirdzniecību, izveidoju “Facebook” lapu, un ar tās starpniecību kļuvām atpazīstamāki, nu mūs zina diezgan daudzi. Izgatavojam koka traukus, dēlīšus, karotes, lāpstiņas. Viss ir ekoloģiski tīrs, izmantojam tikai Latvijas kokmateriālu. Uzņēmuma nosaukumu veido vārds “Mītava”, kas ir Jelgavas vecais nosaukums, un “bebri”, kas grauž kokus, ko savā ziņā darām arī mēs.

– No kāda koka top skaistie “bebru” trauki?

Pārsvarā visi trauki un dēlīši ir no ozolkoka, to esam ļoti iemīļojoši. No ābelītes, ķirša ir vairāk sīkumiņi – karotītes un lāpstiņas. Kad pa retam gadās kāds lielāks ķirsis, no tā sanāk ļoti skaisti dēlīši. Braukājam pa visu Latviju un meklējam materiālu, gadās, ka kāds pienāk klāt tirdziņā un prasa, vai ko nevajag. Izmantojam gan veselus kokus, gan dēļus, jo katram produktam sava specifika. Ideju mums ir ļoti daudz, roku gan tik, cik ir. Lai realizētu visas idejas, vajadzētu, lai mums vēl kāds pievienojas. Pagaidām esam divatā un darām, cik spējam. Kad ir tirdziņu laiks, iesaistu arī meitas, viņas jau ir iemācījušās, no kura koka kas tapis.

– Kāpēc gatavojat tieši koka traukus un galda piederumus?

Koks mājās ienes mājīgumu, tas ir papildu dekors, bet arī ļoti praktisks. Agrākajos laikos daudz lietoja koka traukus, tad bija periods, kad tas pieklusa, un tagad atkal atgriežas. Cilvēkiem koka trauki patīk, pēdējā laikā ir liels pieprasījums no jauniešiem, kas ļoti priecē. Arī es pati jau tā esmu pieradusi, ka bez sava brokastu dēlīša nevaru. Koks ir dabai draudzīgs materiāls, un mēs ļoti strādājam pie kvalitātes. Viss, ko izgatavojam, ir ekoloģiski tīrs, nelietojam nekādu ķīmiju. Traukus apstrādājam ar bišu vasku un olīveļļu, kurai smarža ir neitrālāka nekā lineļļai, un tā kopā ar vasku veido ļoti patīkamu aromātu.

Foto: no personīgā arhīva