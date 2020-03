Konkursā "Laukiem būt!" uzvarējuši Kurzemes, Zemgales un Latgales jauniešu projekti

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) rīkotajā konkursā "Laukiem būt!" pirmās vietas dažādās kategorijās ieguvuši Kurzemes, Zemgales un Latgales jauniešu projekti, aģentūra LETA uzzināja centrā.

Kategorijā "Uzņēmējdarbības ideja lauksaimniecības nozarē un lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana" pirmo vietu ieguvusi Talsu novada iedzīvotāja Lauma Purovska ar šūtiem apģērbiem iegādei un nomai, otro vietu ieguvusi Ilze Čable no Ērgļu novada, bet trešo vietu - Diāna Garjāne no Balvu novada.

Kategorijā "Uzņēmējdarbības ideja nelauksaimniecības nozarē - pakalpojumi" pirmo vietu ieguvis Jānis Jurčenko no Rēzeknes novada par radošu atpūtu lauku mājā Latgalē, otro vietu ieguvis Edgars Birže no Gulbenes novada, bet trešo vietu - Vivita Sviķe no Ozolnieku novada.

Savukārt kategorijā "Uzņēmējdarbības ideja nelauksaimnicības nozarē - ražošana" pirmo vietu ieguvusi Vineta Lorenca no Tukuma novada ar īpašā siltumnīcā audzētiem lokiem Stendes pusē, otro vietu ieguvusi Ance Dandena no Ozolnieku novada, bet trešo vietu - Madara Bauere no Vecpiebalgas novada.

Pirmo vietu ieguvēji balvā saņēma 2600 eiro savu ideju īstenošanai, otrās vietas ieguvēji - 1600 eiro, bet trešās vietas ieguvēji - 1200 eiro. Naudas balvu 800 eiro apmērā ieguva arī ceturtās vietas ieguvēji un 150 eiro apmērā - piekto un sesto vietu ieguvēji.

LLKC informē, ka finālā tikās 18 labākie dalībnieki, kuri izturēja pusfināla un fināla žūrijas jautājumus, prezentējot biznesa ideju.

Šogad biznesa idejas konkursam iesniedza 68 dalībnieki, kas ir rekordliels jauniešu skaits.

Foto: no arhīva