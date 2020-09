Konkursa “Tam labam būs augt” finālā startēs arī divi Jelgavas puses sociālie uzņēmēji

Sociālās uzņēmējdarbības prezentāciju jeb piču konkursa “Tam labam būs augt” organizatori aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju iesaistīties konkursa norisē, vērojot tā tiešraidi un balsojot par labāko sociālās uzņēmējdarbības ideju vai projektu. Konkursā startē arī divi sociālie uzņēmēji no Jelgavas un Jelgavas novada – Glūdas (māj)skola, kas atrodas Glūdas pagastā kādreizējās skolas ēkā, un kultūras un mākslas centrs “Nātre” ar ideju ar kultūras notikumiem atdzīvināt kādreizējo Jelgavas cukurfabrikas un cietuma industriālo teritoriju.

Diviem uzvarētājiem – naudas balvas



Skatītāju balsojums noteiks vienu no konkursa uzvarētājiem, un savas sociālās biznesa idejas vai projekta realizēšanai tas saņems 1200 eiro finansējumu. Konkursa tiešraide būs skatāma šodien, 25. septembrī, no pulksten 18 līdz 20 laikraksta “Dienas Bizness” portālā, kā arī delfi.lv.

Konkursā savas sociālās uzņēmējdarbības idejas un projektus prezentēs 10 esošie un topošie sociālie uzņēmēji no visas Latvijas: Glūdas (māj)skola Jelgavas novadā, alternatīvā izglītības iestāde Krapes skola “Universum” Ogres novadā, runas terapijas instruments bērniem “CheeksUp”, muzejs tumsā “Skaties ar sirdi”, kuldīdznieces Ievas Putniņas projekts “Eve Birdy Headwrap”, kultūras un mākslas centrs “Nātre” Jelgavā, Iritas Antoņevičas projekts par vilnas darbnīcu “Living Wool” Gulbenes novadā, Ruckas mākslas un izglītības centrs Cēsu novadā, SIA “Mans peldkostīms” no Valmieras un “Correcty” stāju koriģējošais T krekls.

Konkursa noslēgumā naudas balvu 1200 eiro apmērā saņems divi sociālie uzņēmēji vai sociālās uzņēmējdarbības ideju autori. Vienu uzvarētāju noteiks konkursa žūrija, otru – tiešraides skatītāju balsojums. Naudas balvas nodrošina “British Council” pārstāvniecība Latvijā un SEB banka. No katras skatīšanās iekārtas, kurā tiks vērota pasākuma tiešraide, būs iespēja nobalsot tikai vienu reizi.

“Konkursa tiešraide ir lieliska iespēja ne vien vērtēt sociālās uzņēmējdarbības idejas, bet arī iepazīt uzņēmīgu Latvijas cilvēku, kuru mērķis ir radīt pozitīvas pārmaiņas mūsu sabiedrībā, darbus un ieceres,” uzsver Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītāja Madara Ūlande.

Konkursā saņemti vairāk nekā 60 dažādi sociālās uzņēmējdarbības ideju un projektu pieteikumi. Otrajai kārtai tika virzītas 25 spēcīgākās idejas un projekti, kuri autori piedalījās piču apmācībās, pēc kurām eksperti noteica 10 konkursa finālistus.

Konkursa “Tam labam būs augt” mērķis ir veicināt jau esošu sociālo uzņēmumu un jaunu sociālās uzņēmējdarbības ideju attīstību, kā arī par šīm idejām pastāstīt visai Latvijai.

Visu rakstu lasiet 24.septembra "Zemgales Ziņās"

Foto: publicitātes un no arhīva