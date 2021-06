Konstruktors, kuru vēlies apskaut

Jelgavnieks Rodions Zeņevičs radījis filca konstruktoru bērniem, kas ne vien guvis atzinību starptautiskā dizaineru izstādē, bet jau kļuvis par bērnu iemīļotu rotaļlietu.



– Kas ir “Knop Knop”?

Tas ir mīksts filca konstruktors, kas tiek stiprināts ar plastmasas spiedpogām. Pateicoties materiālam, varam to dažādi grozīt, locīt, mīcīt un pat mētāt un droši mazgāt. Es personīgi to redzu līdzīgi kā plastilīnu vai mālu, kā vēl vienu veidošanas rīku. Mēs izmantojam diezgan vienkāršas ģeometriskas formas – taisnstūrus, kvadrātus, trijstūrus, apļus –, un, lai veidotajos tēlos parādītos dvēsele, ir arī acs detaļas. Tas ir līdzīgi kā bērnībā, kad kādai uzzīmētai abstraktai formai uzlikām divus punktus kā acis, tad uzreiz tai parādās raksturs, tā it kā atdzīvojas.

Pie šī konstruktora ir strādāts septiņus gadus. Pirms tam Mākslas akadēmijā bakalaura darbs man bija piepūšamu moduļu sistēma. Man ļoti patīk konstruktori un moduļu sistēmas, kuras var pārveidot, arī transformējamas mēbeles. Tas droši vien ir lego iespaids no bērnības. Vienmēr, strādājot pie dažādiem dizaina projektiem, paticis eksperimentēt un meklēt jaunas formas. Tādēļ, kad sāku veidot konstruktoru prototipus, gribēju, lai tas būtu produkts, rotaļlieta, kurai ir gara morālā ilgtspēja. Nereti, nopērkot bērnam jaunu rotaļlietu, pēc divām nedēļām tā jau mētājas plauktā, jo ir apnikusi. Ar šo lietu ir citādāk, jo, ja apnīk kāds tēls, to var izjaukt, salikt citu un turpināt spēlēties. Piemēram, ja ir žirafe, no tās iespējams salikt arī kaķi, lidmašīnu un ķenguru un, protams, vēl citas lietas, ko bērns pats izdomā.

Foto: Iveta Pavziniuka un no personīgā albuma. Visu rakstu lasiet 10.jūnija “Zemgales Ziņās”.