Kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmums “Laflora” atzīmē 25 gadu darba jubileju

3.jūlijā, svinīgi paceļot Latvijas karogu Jelgavas novada purvos, viens no lielākajiem un vecākajiem Latvijas kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmumiem “Laflora” atzīmē 25 gadu darba jubileju, informē“Laflora” sabiedrisko attiecību vadītāja Anda Zakenfelde.

Godīga un atbildīga uzņēmējdarbība no pirmās dienas

Uzņēmums “Laflora” dibināts 1995.gadā. Piesaistot uzņēmējus no Vācijas, tika radīts uzņēmums ar nacionālā kapitāla pārsvaru kūdras ieguvei un kūdras produktu ražošanai. “Laflora” 25 gadu laikā kļuvis par vienu no lielākajiem un inovatīvākajiem kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmumiem valstī, kas ražo kūdras produktus dārzkopībai, mežsaimniecībai un lauksaimniecībai. Kūdras produktus “Laflora” eksportē uz aptuveni 100 valstīm visā pasaulē. Latvijas Eksportētāju asociācija atzinusi “Lafloru” kā vienu no Latvijas eksportspējīgākajiem uzņēmumiem.

Lai gan eksports veido lielāko daļu noieta, tomēr uzņēmuma konceptuāls uzstādījums ir piedāvāt arī Latvijas tirgum augstas kvalitātes produktus profesionālajai dārzkopībai, kas ražoti pēc Latvijas apstākļiem pielāgotām Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta receptūrām.

“Laflora” apsaimnieko trīs kūdras purvus 1934 hektāru platībā – Kaigu un Drabiņu purvus Jelgavas novadā un Nīcgales purvu Daugavpils novadā, pastāvīgi nodarbinot ap 250 darbinieku, bet kūdras ieguves sezonas laikā darbinieku skaits sasniedz pat 400. Uzņēmumu “Laflora” par labāko darba devēju Zemgalē un Jelgavas novadā atzinusi gan Latvijas Darba devēju konfederācija, gan Jelgavas novada pašvaldība.

Uzņēmuma apgrozījums pēdējos gados arvien pieaug un pērn pārsniedza jau 18 miljonus eiro, kad uzņēmums nodokļos samaksāja 3,2 miljonus eiro, un ir atzīts par vienu no lielākajiem nodokļu maksātājiem Jelgavas novadā.

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune norāda: ““Laflora” ir viens no nozīmīgākajiem uzņēmumiem Jelgavas novadā, kas ar savu nodokļu pienesumu stiprinājis novada izaugsmi. Pateicoties augstiem darba standartiem, tas vienmēr bijis sociāli atbildīgs uzņēmums un iemantojis iedzīvotāju simpātijas un uzticību. Daudzus gadus, kamēr vien to ļāva likums, uzņēmums ir bijis dāsns mecenāts un ziedotājs gan sporta, gan kultūras pasākumiem un projektiem. Fakts, ka uzņēmums ir nodomājis strādāt vēl ilgtspējīgāk - izstrādātajos kūdras purvos veidojot vēja parku, rada patiesu lepnumu, jo, pateicoties uzņēmuma izaugsmei, arī Jelgavas novads spēs kāpināt savu potenciālu.”

Saimnieka pieeja zemei un kūdrai

Tā kā lielākā daļa no “Laflora” kūdras ieguves teritorijām atrodas uzņēmuma īpašumā – Kaigu un Drabiņu purvi, kas ir vienas no lielākajām kūdras atradnēm valstī, uzņēmums radījis un darbojas pēc atbildīgas purvkopības principiem.

Atbildīga purvkopība nozīmē, ka kūdras ieguve notiek ilgtspējīgā veidā, iegūtā kūdra tiek pārstrādāta produktos ar pievienoto vērtību, teritorijas pēc kūdras ieguves pabeigšanas tiek atgrieztas ekonomiskajā apritē, kā arī notiek kūdras ieguves procesā radīto siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju kompensēšana.

Uzņēmumā “Laflora” tiek īstenota plaša izstrādāto kūdras ieguves lauku rekultivācijas jeb tālākas izmantošanas programma. Sadarbībā ar zinātniekiem 200 hektāru platībā Jelgavas novadā, Kaigu purvā, tiek pētīti inovatīvi rekultivācijas veidi. Rekultivācijas programma ir kūdras ieguves radīto SEG emisiju kompensējošs pasākums, kas samazina SEG emisijas un rada oglekļa dioksīda (CO 2 ) piesaisti, tādējādi nodrošinot “Laflora” ieguldījumu valsts klimatneitralitātes mērķu sasniegšanā.

Uzņēmumam ir ambiciozi attīstības plāni. Jau 2022. gadā Kaigu purvā plānots sākt vēja parka būvniecību, kas ar “zaļo” elektrību spēs nodrošināt 5% no Latvijas kopējā elektroenerģijas patēriņa gadā, ko uzņēmums uzskata par nākamā līmeņa kompensējošo pasākumu.

Tāpat nākotnē plānots attīstīt ar vēja enerģiju nodrošinātus siltumnīcu kompleksus stādu audzēšanai un izvērst stādu eksportu, kā arī uzbūvēt jaunu kūdras produktu ražotni Latgalē – pie uzņēmuma apsaimniekotā Nīcgales purva.

Uzņēmuma pamatvērtība – cilvēki

“Laflora” valdes priekšsēdētājs Uldis Ameriks uzsver: “Mans kā uzņēmuma vadītāja personīgais moto: laimīgs cilvēks laimīgā valstī. Uzņēmuma attīstība veidota, izvirzot centrā cilvēku. Tā ir ne tikai darba alga, sociālās garantijas un patīkama darba vide, bet arī rūpes par sabiedrības izglītošanu, sociālās aktivitātes un iesaiste dažādu valsts politiku veidošanā.”

“Laflora” pastāvīgi pauž savu nostāju aktuālos valsts attīstības, politikas plānošanas un problēmu jautājumos, kas skar kūdras nozari Latvijā.

Lai radītu izpratni par kūdru kā unikālu dabas resursu un tā ilgtspējīgu izmantošanu, uzņēmums iesaistās izglītojošās aktivitātēs – tiek organizēti izbraukumi kūdras purvos, semināri un mācības, bet sadarbībā ar lielākajām universitātēm ik gadu notiek izbraukuma lekcijas studentiem.

“Laflora” būtiska ir iesaiste kultūras un mākslas aktivitātēs ar mērķi veicināt kūdras pielietojuma dažādošanu. Sadarbojoties ar Latvijas un ārvalstu māksliniekiem, uzņēmums veicina kūdras kā alternatīva mākslas, dizaina un interjera materiāla izmantošanu, kas ir inovācija ne tikai Latvijas, bet arī globālā līmenī.

Tāpat “Laflora” pastāvīgi atbalstījusi vietējo kopienu – sniegusi atbalstu līdzcilvēkiem un atbalstījusi sporta aktivitātes.

Vairāk informācijas: www.laflora.lv

Foto: “Laflora”

Video ieskats karoga pacelšanā: https://www.youtube.com/watch?v=qIM9z6yDOIg