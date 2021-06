Latvijā piecos mēnešos reģistrēja par 26,7% vairāk lietotu vieglo automašīnu

Latvijā šogad pirmajos piecos mēnešos reģistrētas 18 827 lietotas vieglās automašīnas, kas ir par 26,7% vairāk nekā pērn attiecīgajā periodā, liecina Auto asociācijas apkopotā informācija.



Tostarp 2021.gada maijā reģistrētas 4818 vieglās automašīnas, kas ir par 81,9% vairāk nekā 2020.gada maijā.

Arī lietotu vieglo pasažieru automobiļu reģistrācija šogad pirmajos piecos mēnešos palielinājusies par 26,7% - līdz 17 564 vienībām, savukārt lietotu vieglā komerctransporta reģistrācija augusi par 26,8% - un veidoja 1263 spēkratus.

Populārākās šogad pirmajos piecos mēnešos bija BMW markas lietotas vieglās automašīnas - reģistrētas 3089 šādas lietotas vieglās automašīnas, kas ir 17,6% no visām reģistrētajām lietotajām vieglajām automašīnām un par 57,2% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn.

Seko "Volvo" - reģistrētas 2878 šādas lietotas vieglās automašīnas, kas ir 16,4% no visām reģistrētajām lietotajām vieglajām automašīnām un par 25% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, "Volkswagen" - 2418 spēkrati jeb 13,8% no kopējās tirgus daļas, kas ir par 19,3% vairāk, "Audi" - 2252 automašīnas, kas veido 12,8% no kopējās tirgus un ir par 24% vairāk nekā pērn attiecīgajā periodā.

Vienlaikus populārākais lietotās vieglās pasažieru automašīnas modelis šogad pirmajos piecos mēnešos bija "BMW 3-Series" - reģistrētas 1092 šādas automašīnas, seko "Audi A4" - reģistrēti 803 šādi spēkrati, "BMW 5-Series" - 773 spēkrati, "Audi A6" - 680 spēkratu, kā arī "Volvo V70" - 669 automašīnas.

Savukārt populārākie lietoto vieglo komerctransporta modeļi bija "Volkswagen Transporter" - reģistrētas 155 šādas automašīnas, "Mercedes Benz Sprinter" - reģistrētas 125 automašīnas, "Opel Vivaro" - 104 automašīnas, kā arī "Renaul Traffic" un "Volkswagen Caddy" - pa 88 spēkratiem.

Auto asociācija ir auto nozares profesionālā organizācija Latvijā, kas apvieno mehānisko transportlīdzekļu ražotājus, mehānisko transportlīdzekļu komponenšu un rezerves daļu ražotājus, importētājus, pilnvarotos auto tirgotājus, autorizētos mehānisko transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes pakalpojuma sniedzējus.

Foto: no arhīva