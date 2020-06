"Latvijas gāzes" dabasgāzes tarifi mājsaimniecībām samazināsies par 6,7% līdz 10,8%

No 2020.gada 1.jūlija stāsies spēkā jauni dabasgāzes tarifi mājsaimniecībām, kuros salīdzinājumā ar pirmo pusgadu tarifs būs samazināts par 6,7% līdz 10,8% atkarībā no klienta dabasgāzes gada patēriņa, aģentūru LETA informēja AS "Latvijas gāze" (LG) sabiedrisko attiecību speciāliste Anastasija Petere.

"LG no 1.jūlija ir apstiprināti viszemākie tarifi mājsaimniecībām pēdējo 12 gadu laikā. Tik zems dabasgāzes tarifs nav bijis kopš 2008.gada 1.oktobra. Dabasgāzes tarifi tiek samazināti sekojot dabasgāzes iepirkuma cenas samazinājumam pasaulē," sacījis uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Aigars Kalvītis, uzsverot, ka LG ir publiskais gāzes tirgotājs, kam ir pienākums piegādāt dabasgāzi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) noteiktu cenu.

SPRK apstiprinātie tarifi paredz, ka dabasgāzes tarifs samazināsies par 6,7%, ja dabasgāzes gada patēriņš ir līdz 250 kubikmetriem (m3) jeb 5269 kWh. Savukārt lielāko dabasgāzes tarifa samazinājumu izjutīs mājsaimniecības, kas dabasgāzi izmanto apkurei un kuru dabasgāzes gada patēriņš ir no 500 līdz 25 000 m3 jeb 5 269 līdz 263 450 kWh. Šīm mājsaimniecībām tarifs samazināsies par 10,8%.

Atbilstoši oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicētajai informācijai mājsaimniecībām, kuras patērē līdz 250 kubikmetriem dabasgāzes gadā, diferencētais tirdzniecības gala tarifs ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) un akcīzes nodokli 2020.gada otrajā pusgadā samazināsies par 6,7% - no 0,51671 eiro par kubikmetru līdz 0,48227 eiro par kubikmetru, bet mājsaimniecībām, kuras patērē no 250 līdz 500 kubikmetriem dabasgāzes, gala tarifs saruks par 7,2% - no 0,4805 eiro par kubikmetru līdz 0,44607 eiro par kubikmetru.

Vienlaikus mājsaimniecībām, kuras patērē no 500 līdz 25 000 kubikmetru dabasgāzes gadā, gala tarifs samazināsies par 10,8% - no 0,31806 eiro kubikmetrā līdz 0,28362 eiro kubikmetrā.

Savukārt maksājuma par dabasgāzi fiksētā daļa otrajā pusgadā saglabāsies nemainīga, proti, sadales pakalpojuma fiksētā maksa ar PVN par atļauto slodzi līdz sešiem kubikmetriem stundā joprojām būs 2,14 eiro mēnesī, par atļauto slodzi no 6,1 līdz 10 kubikmetriem stundā - 8,02 eiro mēnesī, par atļauto slodzi no 10,1 līdz 16 kubikmetriem stundā - 12,83 eiro mēnesī, par atļauto slodzi no 16,1 līdz 25 kubikmetriem stundā - 19,57 eiro mēnesī, bet par atļauto slodzi no 25,1 līdz 40 kubikmetriem stundā - 29,06 eiro mēnesī.

Dabasgāzes lietotājiem ar gada patēriņu līdz 25 000 kubikmetru tarifi mainās divas reizes gadā - 1.janvārī un 1.jūlijā.

