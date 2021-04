LIAA Jelgavas biznesa inkubatora atbalstam pieteikušies 88 jaunie uzņēmēji

Šajā pavasarī 854 jaunie uzņēmēji pieteikušies Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatoru sniegtajam atbalstam – no tiem 339 inkubācijas (INK) programmai un 515 pirmsinkubācijas (PINK) programmai. LIAA Jelgavas biznesa inkubators saņēmis rekordlielu pieteikumu skaitu, abām atbalsta programmām kopā pieteikušies 88 jaunie uzņēmēji, “Ziņas” informē Jelgavas biznesa inkubatora vecākā projektu vadītāja Renāte Bērante.

LIAA Jelgavas biznesa inkubators saņēmis 34 jauno uzņēmēju pieteikumus inkubācijai un 48 pirmsinkubācijai. Vislielākais pieteikumu skaits ir no uzņēmējiem Jelgavā (INK – 16, PINK – 19), pēc tam seko Bauskas novads (INK – 5, PINK – 7), Dobeles novads (INK – 1, PINK – 7), Vecumnieku novads (INK – 3, PINK – 4), Jelgavas novads (INK – 2, PINK – 4) un Ozolnieku novads (INK – 2, PINK – 4). Saņemti pieteikumi arī no Tērvetes, Iecavas, Jūrmalas, Olaines novada un Rīgas. Pretendenti aizstāvēs savas biznesa idejas uzņemšanas komisijā maijā, lai cīnītos par vienu no septiņām vietām uz inkubāciju vai 20 vietām uz pirmsinkubāciju.

Šogad LIAA biznesa inkubatori aicināja biznesa inkubatoru atbalstam pieteikties arī diasporas pārstāvjus. Uz šo aicinājumu atsaucās 80 jauno uzņēmēju, kas dzīvo un strādā citviet pasaulē. No tiem divi pretendenti aizstāvēs savu biznesa ideju LIAA Jelgavas biznesa inkubatora inkubācijas uzņemšanā, savukārt seši dalībnieki no Vācijas, Itālijas, Turcijas, Ungārijas un Anglijas saņems diasporas tiešsaistes pirmsinkubācijas apmācības, ko nodrošinās Jelgavas biznesa inkubators.

2020. gada rudenī visos biznesa inkubatoros kopā saņemti 533 pieteikumi, bet 2020. gada pavasarī – 501. Šajā pavasarī LIAA inkubācijas programmā pieteikušies 339 jauni uzņēmēji un 515 biznesa ideju autori pirmsinkubācijas programmā, kas kopā veido 854 pieteikumus. Salīdzinot ar iepriekšējo reizi 2020. gada rudenī, kopējais pieteikumu skaits palielinājies par 65 procentiem, kas apliecina, ka pandēmijas laikā interese par savas uzņēmējdarbības attīstību ir augusi.

LIAA Biznesa inkubatoru departamenta direktore Laura Očagova: “Ar katru gadu redzam, ka LIAA biznesa inkubatoru programmas kļūst populārākas un biznesa ideju autori un jaunie uzņēmēji piesakās, lai izmantotu LIAA biznesa inkubatoru programmu sniegtās iespējas sava biznesa attīstīšanai. Šo programmu popularitāti un potenciālo dalībnieku interesi veicina inkubatoru dalībnieku rezultāti, par kuriem runā gan LIAA, gan pašu uzņēmumu sasniegumi pasaulē – spēja konkurēt globālā līmenī, tā arī sasniegtie eksporta apjomi. Pēdējos trijos gados biznesa inkubatoru dalībnieku eksports sasniedzis vairāk nekā 125 miljonus eiro.”

Arī šogad populārākie inkubatori, ieskaitot diasporas iesniegumus, ir Radošo industriju (Rīga, 164 pieteikumi), Jūrmalas (90) un Jelgavas (88). Uzņemšanas rezultāti inkubācijas un pirmsinkubācijas programmās būs zināmi 2021. gada maijā.

