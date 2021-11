Lielai daļai "Latvenergo" klientu ar "Elektrum ekonomiskais" tarifu plānu pieaugs elektroenerģijas cenas

Lielai daļai "Latvenergo" klientu ar "Elektrum ekonomiskais" tarifu plānu no šodienas pieaugs elektroenerģijas cenas, liecina klientu saņemtās izziņas.

"Latvenergo" iepriekš norādīja, ka šogad līdz oktobra sākumam kopumā elektroenerģijas tirgotāju piedāvājumi, salīdzinot ar pagājušo gadu, kļuvuši par aptuveni 100% dārgāki, no kuriem aptuveni 50% pieaugums ir bijis tieši septembrī.

"Latvenergo" atzīmēja, ka Latvijas situācija nav unikāla, ar ārkārtēju energoresursu cenu pieaugumu pašlaik saskaras visas Eiropas valstis, kurās arī ir piedzīvoti vairākkārtēji elektroenerģijas cenu paaugstinājumi un tiek plānoti arī dažādi atbalsta pasākumi patērētājiem.

"Ieguvēji šajā situācijā nav ne tirgotāji, ne klienti, jo elektroenerģijas cenu pieaugums nenozīmē peļņas pieaugumu," pauda "Latvenergo" pārstāvji, norādot, ka arī tirgotājiem Latvijā ir jāveic izmaiņas līgumos, jo nav iespējams ignorēt ārkārtējo situāciju elektroenerģijas tirgū, tās ietekmi uz elektroenerģijas izmaksām un to, ka iepriekš noteiktā cena nav ilgtspējīga šajos ārkārtējos tirgus apstākļos.

"Latvenergo" skaidroja, ka klienti cenas pieaugumu izjūt, pārslēdzot esošos līgumus to periodu beigās saskaņā ar līguma noteikumiem. Katra klienta elektroenerģijas cenas pieauguma brīdis un apjoms ir atkarīgs no tā, kāda veida produktu klients izvēlējies, kad ticis noslēgts līgums, uz cik ilgu periodu fiksēta cena un kādi ir cenas maiņas nosacījumi, kas nozīmē to, ka šīs izmaiņas neskar visus klientus vienlaicīgi un nav visiem vienādas.

"Tā kā cenu pieaugumu korekti ir aprēķināt pret piedāvāto cenu iepriekšējā periodā, kas katram klientam var būt atšķirīga, nav arī vienas atbildes uz to, cik liels cenu pieaugums ir sagaidāms. Tomēr - pēc mūsu datiem, lielākajai klientu daļai, kas ir klienti ar vidēju patēriņu, kopējais elektroenerģijas rēķins gada laikā šiem klientiem būs pieaudzis par aptuveni astoņiem līdz 14 eiro mēnesī," atklāja "Latvenergo".

Kompānijā pauda, ka pašlaik nav iespējams izteikt konkrētas prognozes, tomēr tirgus vēsture rāda, ka elektrības tirgus ir svārstīgs - pēc kāpuma ir jāseko arī kritumam, taču pašlaik nav iespējams pateikt, kad tas notiks un attiecīgi - kad šīs izmaiņas varēs atspoguļot klientu rēķinos.

Kā liecina pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" apkopotā informācija, septembrī Latvijā vidējā mēneša cena par elektroenerģiju sasniedza 123,5 eiro par megavatstundu (MWh), kas ir visu laiku augstākais rādītājs kopš kopš elektroenerģijas tirgus atvēršanas.

Septembra vidējā cena bija par 41,4% dārgāka nekā šā gada augustā, kā arī par vairāk nekā trim reizēm augstāka nekā pagājušā gada analogā periodā.

"Latvenergo" nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, kā arī ar dabasgāzes tirdzniecību un elektroenerģijas sadales pakalpojumu nodrošināšanu. Uzņēmums pieder valstij. "Latvenergo" obligācijas kotē biržas "Nasdaq Riga" parāda vērtspapīru sarakstā.

Foto: pixabay.com