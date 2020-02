Mūspuses uzņēmumi piedalās “start-up” konkursa nacionālajā finālā

Cīņu par uzvaru jaunuzņēmumu (“start-up”) konkurencē turpina astoņi jaunie un radošie uzņēmumi. Nacionālais fināls norisināsies 2. martā, un tajā ar citiem konkurēs arī “Pupuchi” un “Barboleta”, informē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras radošo industriju inkubatorā.

Šogad starptautiskā konkursa “Creative Business Cup 2020” (CBC) nacionālajai atlasei pieteiktās idejas ir dažādas – no tehniskiem risinājumiem līdz dizaina produktiem. Attīstošas koka rotaļlietas, gaisa attīrīšanas un klimata uzlabošanas sistēma, amfībija, kas aprīkota ar elektromotoriem, līdzsvara platformas bērnu mācību procesa uzlabošanai un ne tikai.

Finālsacensībām izvirzītie pretendenti: “Zeltini” (amfībija, kas aprīkota ar elektromotoriem), “Flockmen” (attīstošas koka rotaļlietas), “Diegu meistars” (“dari pats” komplekts mākslas darbu radīšanai no diega), “Ko tu elpo” (gaisa attīrīšanas un klimata uzlabošanas sistēma), “Pupuchi” (kraukšķīga un veselīga uzkoda no cūku pupām), “Uppo” (dizaina roku aproces darbam ar datoru), “Barboleta” (līdzsvara platformas bērnu mācību procesa uzlabošanai), “WinGo Deposit” (atkritumu šķirošanas automāts).

Ar katru gadu interese par konkursu kļūst arvien lielāka, kas nozīmē, ka radošu uzņēmumu skaits pakāpeniski aug. Šogad esam saņēmuši līdz šim lielāko pieteikumu skaitu. Ir jūtams, ka uzņēmumi kļuvuši atvērtāki, drosmīgāki un iniciatīvas bagātāki dalībai konkursos, kas mums kā organizatoriem sniedz lielāku iespēju atrast labāko pārstāvi starptautiskajam finālam. Pieteikumi ir daudzveidīgi un interesanti, un tāds būs CBC 2020 fināls Latvijā,” stāsta Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras radošo industriju inkubatora vadītāja Karine Kalniņa, piebilstot, ka katra ideja ir unikāla un pilnīgi atšķirīga, līdz ar to tas rada pārliecību, ka Latvijā ir radoši un inovatīvi uzņēmumi.

Finālā, kas notiks 2. martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā konferences “uz: RUNA” laikā, žūrija un apmeklētāji klātienē novērtēs uzņēmumu idejas un prezentēšanas prasmes. Pirmās vietas ieguvējs, kurš saņems vislielāko žūrijas atzinību, tiks izvirzīts uz Baltijas jūras reģiona finālu. Savukārt uz starptautisko finālu Kopenhāgenā dosies pirmo trīs vietu ieguvēji – uzvarētājs piedalīsies konkursā, bet otrās un trešās vietas ieguvējiem būs lieliska iespēja sadarbības meklējumiem.

“Creative Business Cup” ir globāla iniciatīva, kuras misija ir uzņēmējdarbības un inovāciju stiprināšana. Ikgadējā konkursa mērķis ir atbalstīt radošas idejas un veicināt inovāciju attīstību, palīdzot uzņēmumiem no dažādām pasaules valstīm satikties ar investoriem, potenciālajiem sadarbības partneriem, kā arī sasniegt globālo tirgu.

Pērn starptautiskajā konkursā sevi pieteica uzņēmumi no 63 dažādām pasaules valstīm, bet par pasaulē radošākā titulu un galveno naudas balvu cīnījās 49 dalībnieki, kur Latvijas uzņēmums “Babbit” saņēma vairāku žūrijas pārstāvju atzinību.

Foto: no arhīva