Nākamnedēļ prezentēs ikgadējo ēnu ekonomikas indeksu

Nākamnedēļ Stokholmas ekonomikas augstskolā (“SSE Riga”) tiks prezentēts jaunākais ēnu ekonomikas indekss Baltijas valstīs, informē “SSE Riga” profesors un Ilgtspējīga biznesa centra direktors Arnis Sauka.



Pētījums "Ēnu ekonomikas indekss Baltijas valstīs" tiks prezentēts 16.jūnijā, kad norisināsies vienpadsmitā pēc kārtas Ēnu ekonomikas konference.

Šogad Ēnu ekonomikas konference notiks ar ierobežotu klātienes dalībnieku skaitu, tāpēc profesors aicina ēnu ekonomikas indeksa prezentāciju skatīties tiešraidē "SSE Riga" mājaslapā plkst.13.

Sauka skaidros konstatētās izmaiņas ēnu ekonomikas apjomā Latvijā 2020.gadā un ēnu ekonomikas tendences Baltijas valstīs 2009.-2020.gadā. Pētījumā arī analizēti galvenie faktori, kuri ietekmē uzņēmēju iesaistīšanos ēnu ekonomikā.

Ikgadējais pētījums "Ēnu ekonomikas indekss Baltijas valstīs" tika aizsākts 2009.gadā un tiek veidots, izmantojot Baltijas valstu uzņēmēju aptaujas. Pētījuma autori ir "SSE Riga" profesors un Ilgtspējīga biznesa centra direktors Sauka un "SSE Riga" profesors Tālis Putniņš.

Kopš 2009.gada, kad tiek veikts pētījums, lielākais ēnu ekonomikas apjoms Latvijā tika konstatēts 2010.gadā (38,1% no iekšzemes kopprodukta (IKP)), bet mazākais - 2016.gadā (20,7% no IKP). 2019.gadā ēnu ekonomikas apjoms Latvijā sasniedza 23,9% no IKP.

Foto: no arhīva