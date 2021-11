No 15.novembra "Rimi" hipermārketi un tirdzniecības centros izvietotie "Rimi Mini" būs pieejami tikai ar Covid-19 sertifikātu

No 15.novembra visi mazumtirgotāja SIA "Rimi Latvia" hipermārketi, kā arī "Rimi Mini" veikali, kas atrodas iekšā tirdzniecības centros, būs pieejami tikai apmeklētājiem ar Covid-19 sertifikātu, aģentūru LETA informēja "Rimi Latvia" sabiedrisko attiecību vadītājs Juris Šleiers.

Visi "Rimi Express" veikali turpmāk strādās "sarkanajā režīmā", tāpat kā lielākā daļa "Rimi Mini" veikalu visā Latvijā. Šajos veikalos pirkumus varēs veikt pircēji bez Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem, bet veikalos būs noteikts tāds maksimālais apmeklētāju skaits, lai nodrošinātu ne mazāk kā 25 kvadrātmetrus no publiski pieejamās iekštelpu platības uz apmeklētāju. Izņēmumi ir "Rimi Mini" veikali, kas atrodas tirdzniecības centros un tāpēc strādās "zaļajā režīmā".

Savukārt visi Rimi hipermārketi līdz turpmākajiem valdības norādījumiem strādās "zaļajā režīmā", tas ir, tos apmeklēt varēs tikai pircēji ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, lietojot mutes un deguna aizsegus. Maksimālajam apmeklētāju skaitam ir jāatbilst nosacījumam, ka uz vienu apmeklētāju ir nodrošināti ne mazāk kā 15 kvadrātmetru no publiski pieejamās iekštelpu platības.

"Rimi" hipermārkets tirdzniecības centrā "Origo" strādās no plkst.7 līdz 23, Savukārt "Rimi" hipermārketi "Valdemāra", "Salaspils", "Mārupe" un "Stirnu" būs atvērti no plkst.7 līdz 22. Pārējie "Rimi" hipermārketi visā Latvijā strādās no plkst.8.00 līdz 22.

Šleiers norādīja, ka "Rimi" veikalu darba laiki un darba režīmi ir noteikti saskaņā ar šobrīd tirdzniecības nozarei pieejamo informāciju. Izmaiņu gadījumā "Rimi" pielāgos savu veikalu darbību un attiecīgi informēs par to.

Ja ir iespēja plānot iepirkšanos, "Rimi" aicina doties uz veikalu laikos, kad ir mazāka cilvēku plūsma - līdz plkst.12 dienā vai pēc plkst.19 vakarā. Tāpat aicinām uz veikalu doties ar iepirkumu sarakstu, lai samazinātu uzturēšanās laiku veikalā.

Kā ziņots, no 15.novembra līdz ārkārtējās situācijas beigām nākamā gada 11.janvārī "nedrošajā režīmā" jeb bez Covid-19 sertifikātu uzrādīšanas turpinās darboties tikai nelieli pirmās nepieciešamības veikali, otrdien nolēma valdība.

Bez Covid-19 sertifikātiem būs pieejami tirdzniecības pakalpojumi iekštelpās, ja kopējā apmeklētājiem publiski pieejamā telpu platība nav lielāka par 1500 kvadrātmetriem un ja ir atsevišķa ieeja. Šādi varēs darboties pārtikas veikali, medicīnas preču veikali, optikas veikali, dzīvnieku barības veikali, preses tirdzniecības vietas, higiēnas preču veikali.

Šajās tirdzniecība vietās, izņemot aptiekas, jānosaka tāds maksimālais apmeklētāju skaits, lai nodrošinātu ne mazāk kā 25 kvadrātmetri no publiski pieejamās iekštelpu platības uz apmeklētāju. Savukārt aptiekās, kas veic vakcināciju pret Covid-19 vai izsniedz testēšanas sertifikātus, noteikta prasība vienai personai nodrošināt ne mazāk kā 15 kvadrātmetrus no publiski pieejamās telpu platības.

Foto: "Rimi" publicitātes