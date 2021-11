No desmit uz deviņām samazinās darbnespējas dienu skaitu, kas jāapmaksā darba devējiem

Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu", kas nosaka, ka no 2022.gada 1.aprīļa darba devējiem no darbinieku darbnespējas lapas būs jāapmaksā deviņas dienas līdzšinējo desmit dienu vietā.

Pieņemtās izmaiņas likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" ir viens no valsts budžeta 2022.gadam pakotnes likumiem.

Līdz ar to tiks noteikts, ka no 1.aprīļa darbnespējas lapu no desmitās darbnespējas dienas apmaksās valsts. Savukārt līdzšinējais regulējums, kas būs spēkā līdz 31.martam, paredz, ka valsts apmaksu veic no 11.dienas.

Jaunā kārtība attieksies uz gadījumiem, ja darba ņēmējam pirmā pārejošas darba nespējas diena būs iestājusies 2022.gada 1.aprīlī vai vēlāk.

Likuma anotācijā skaidrots, ka izmaiņas tiks ieviestas, lai samazinātu darba devēju izmaksas par darbaspēku.

Foto: pixabay.com