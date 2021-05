No jūnija par 69,7% palielināsies "Gaso" tarifu mainīgā daļa dabasgāzi vismazāk patērējošajiem klientiem

No 1.jūlija AS "Gaso" klientiem, kas dabasgāzi patērē vismazāk - līdz 2,635 megavatstundām (MWh) gadā, tarifu mainīgā daļa pieaugs par 69,7% - līdz 18,1 eiro par MWh, informē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK).

Vienlaikus pakalpojumu sniedzēja klientiem, kas dabasgāzi lieto vairāk, - no 2,635 līdz 263,45 MWh - mainīgā tarifu daļa samazināsies par 4,7% - līdz 7,4 eiro par MWh.

Tāpat mainīgās daļas tarifi saruks arī klientiem, kas lieto no 263,45 līdz 1327,88 MWh gadā, šie klienti no 1.jūnija maksās 7,3 eiro par MWh, kas ir par 2,9% mazāk nekā līdz šim. Klienti, kas lieto no 1327,88 līdz 13 277,88 MWh, turpmāk maksās 4,9 eiro par MWh, kas ir par 4% mazāk.

"Gaso" klientu, kas dabasgāzi lieto no 13 277,88 līdz 132 778,8 MWh gadā, mainīgā tarifu daļa samazināsies par 4% - līdz 2,9 eiro par MWh. Tiem klientiem, kuri lieto no 132 778,8 līdz 210 760 MWh, mainīgā tarifu daļa pieaugs par 5,8% - līdz 1,4 eiro par MWh, tiem, klientiem, kuri lieto no 210 760 līdz 1,054 miljoniem MWh, - mainīgā tarifu daļa samazināsies par 5,8% - līdz 0,9 eiro par MWh. Savukārt klientiem, kas gāzi lieto visvairāk - no virs 1,054 miljoniem MWh, tarifu mainīgā daļa samazināsies par 15,7% - līdz 0,3 eiro par MWh.

Izmaiņas no 1.jūnija gaidāmas arī tarifu fiksētajā daļā "Gaso" klientiem. Par 52,5% - līdz 32,4 eiro gadā - pieaugs cena klientiem, kas lieto līdz sešiem kubikmetriem stundā, par 12% - līdz 89,16 eiro gadā - pieaugs cena klientiem, kas lieto no sešiem līdz desmit kubikmetriem gadā, par 12% - līdz 142,66 eiro gadā - pieaugs cena klientiem, kas lieto no desmit līdz 16 kubikmetriem gadā.

Par 12% - līdz 217,32 eiro gadā - pieaugs cena klientiem, kas lieto no 16 līdz 25 kubikmetriem stundā, par 12% - līdz 322,8 eiro gadā - pieaugs cena klientiem, kas lieto no 25 līdz 40 kubikmetriem stundā, tāpat par 12% - līdz 534,36 eiro gadā - pieaugs cena klientiem, kas dabasgāzi lieto no 40 līdz 65 kubikmetriem stundā, savukārt "Gaso" klientiem, kas lieto virs 65 kubikmetriem stundā gadā, cena pieaugs līdz 7,03 eiro par kubikmetriem stundā gadā, kas ir par 12% vairāk nekā līdz šim.

Kā iepriekš skaidroja SPRK, salīdzinājumā ar spēkā esošo tarifu "Gaso" kopējās izmaksas augušas par 4,2 miljoniem eiro gadā. Pieaugums plānots personāla izmaksās, tostarp dabasgāzes sistēmas montieriem, iekārtu operatoriem, kas pieaug saskaņā ar Latvijas Bankas prognozēto nominālās bruto algas izmaiņu indeksu. Lai arī izmaksas pēdējo trīs gadu laikā ir pieaugušas, "Gaso" kapitāla atdeves izmaksas ir samazinātas par 1,6 miljoniem eiro gadā jeb 18%, salīdzinot ar spēkā esošo tarifu.

Pēdējos gados novērots straujš dabasgāzes patēriņa kritums ne vien Latvijā, bet arī citviet Eiropā un augsts fiksēto izmaksu īpatsvars gāzes piegādē, kas nemainās atkarībā no piegādātā gāzes apjoma. Lai optimizētu gāzes apgādes pakalpojumu Latvijā, "Gaso" paredz virkni efektivitātes pasākumu. Tarifu projektā ir iekļauts 3% efektivitātes rādītājs, kas 4,5 gadu ilgā periodā paredz 7,5 miljonu eiro ietaupījumu.

Kā vēstīts, Gaso" apgrozījums pagājušajā gadā, pēc provizoriskiem datiem, bija 50,444 miljoni eiro, kas ir par 0,2% mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt uzņēmuma peļņa sarukusi par 19,1% - līdz 8,466 miljoniem eiro, liecina "Gaso" publiskotā informācija.

"Gaso" ir AS "Latvijas gāze" meitasuzņēmums. Kompānija ir vienīgais dabasgāzes sadales sistēmas operators Latvijā. Kompānija nodrošina dabasgāzes tīklu drošību, tehniskos pakalpojumus un dabasgāzes patēriņa uzskaiti. "Gaso" darbību sāka 2017.gada decembrī. "Latvijas gāzes" lielākie akcionāri ir "Gazprom" (34%), "Marguerite Gas II.S.a.r.l." (28,97%), "Uniper Ruhrgas International GmbH" (18,26%) un SIA "Itera Latvija (16%).

Foto: pixabay.com