Noraida opozīcijas priekšlikumu atteikties no MUN režīma reformēšanas

Saeimas deputātu vairākums šodien neatbalstīja opozīcijas politiķu priekšlikumu atteikties no mikrouzņēmuma nodokļa (MUN) reformēšanas.

Zaļo un zemnieku savienības deputāti rosināja uzlikt pienākumu valdībai līdz 2022.gada 1.janvārim iesniegt Saeimai likumprojektu par MUN režīma izmaiņām, ieviešot arī saimnieciskās darbības norēķinu kontu. Šāds priekšlikums faktiski nozīmē atteikšanos no ieceres reformēt MUN režīmu, ko paredz koalīcijas virzītie priekšlikumi.

Opozīcijas politiķi uzsvēra, ka Covid-19 izraisītās krīzes apstākļi nav pareizais laiks, lai veiktu tik nozīmīgas izmaiņas nodokļu režīmos, brīdinot, ka desmiti tūkstoši cilvēku nonāks riskā kļūt par bezdarbniekiem. Opozīcijas deputāti arī uzsvēra, ka valdība un koalīcija rīkojas bezatbildīgi, neizprotot reālo situāciju. Deputāti atgādināja, ka MUN režīms ieviests iepriekšējās finanšu krīzes laikā, lai atbalstītu iedzīvotājus, tāpēc ir neizprotami, kāpēc jaunas krīzes apstākļos ir jātraucē iedzīvotājiem pelnīt naudu.

Kritiskas piezīmes izpelnījās arī koalīcijas argumenti, ka MUN režīma reformēšana vajadzīga, jo daudzi uzņēmēji to izmanto negodprātīgi. Deputāts Ivars Zariņš (S) šādu darbību salīdzināja gan ar atbrīvošanos no skabargas, kas iesprūda pirkstā, to nevis izvelkot, bet nocērtot visu roku, gan arī ar cilvēka nocelšanu no koka, personu vienkārši noraujot no koka, tai nomirstot.

Asa kritika vērsta arī par koalīcijas "nespēju" izstrādāt un piedāvāt jaunu, līdzvērtīgu režīmu, kas mazajiem uzņēmējiem ļautu sekmīgi strādāt.

Minēto priekšlikumu Saeimas deputātu vairākums neatbalstīja, taču parlamentam vēl būs jābalso par likumprojektu kopumā, kam iesniegti 40 priekšlikumi.

Grozījumi MUN likumā ietverti nākamā gada budžetu pavadošo likumprojektu paketē.

Foto: pixabay.com