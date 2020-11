Noraida ZZS rosinājumu saglabāt iespēju mikrouzņēmuma īpašniekiem būt SIA dalībniekam

Saeimas vairākums šodien noraidīja Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) deputātu rosinājumu saglabāt pašreizējo likuma normu, ka mikrouzņēmuma īpašnieks var būt arī mikrouzņēmuma kritērijiem atbilstošas sabiedrības ar ierobežoto atbildību (SIA) dalībnieks.

Saglabāt šo normu rosināja ZZS parlamentārieši Dana Reizniece-Ozola, Viktors Valainis, Gundars Daudze, Jānis Dūklavs, Janīna Jalinska, Māris Kučinskis un Raimonds Bergmanis.

Saeimas debatēs Reizniece-Ozola akcentēja, ka viens no valdības iecerētajiem ierobežojumiem paredz liegt mikrouzņēmuma īpašniekiem būt par SIA dalībniekiem. Iepriekš Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā opozīcija tā arī nesadzirdēja, kāpēc šāds ierobežojums nepieciešams, jo vienīgais, ko Finanšu ministrijas pārstāvji esot teikuši, ir jau tā sarežģītā SIA grāmatvedība, taču tas nav atbilstošs arguments šajā diskusijā, uzsvēra politiķe.

Valdība skaidrojot, ka grozījumu mērķis ir mainīt situāciju, ka mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) sistēmā esošie maksā mazāk nodokļos nekā citi un ka tiek kropļota konkurence. Reizniece-Ozola gan retoriski vaicāja, kā viens uzņēmums ar pieciem cilvēkiem var kropļot konkurenci, un norādīja, ka šis arguments neiztur kritiku.

Politiķe arī pauda, ka finanšu ministrs Jānis Reirs (JV) jau gadiem, ieņemot dažādus amatus valdībā, esot centies iznīcināt MUN sistēmu un turpinot to darīt arī tagad. Deputāte uzsvēra, ka, liedzot būt SIA statusā, tiek palielināts cilvēku risks strādāt MUN režīmā, jo, piemēram, Valsts ieņēmumu dienesta kādu uzrēķinu gadījumā MUN īpašniekiem tas varētu beigties ar fiziskas personas maksātnespēju un jaunu emigrācijas vilni prom no Latvijas.

Atbildot uz kāda koalīcija deputāta pausto iepriekšējās debatēs par citu priekšlikumu, deputāts Vjačeslavs Dombrovskis pauda, ka ir grūti piekrist, ka MUN sistēma ir tikai krīzes risinājums, jo labvēlīgi režīmi biznesa iesācējiem ir norma vairākumā pasaules valstu.

Parlamentārietis Valainis debatēs norādīja, ka valdības virzītais piedāvājums paredz, ka zudīs jēga atrasties MUN sistēmā. Politiķis pauda, ka daļa mikrouzņēmēju aizies uz SIA, daļa pāries ēnu ekonomikā un vēl daļai nāksies prasīt sociālos pabalstus.

Deputāte Jūlija Stepaņenko sacīja, ka no koalīcijas puses nav dzirdēti argumenti, kāpēc šajā laikā būtu jāiznīcina MUN sistēma. Sākotnēji Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Atis Zakatistovs (KPV LV) esot paudis, ka šī situācija uzlabos konkurētspēju. Tomēr ārkārtējās situācijas un Covid-19 krīzes laikā par konkurētspējas iespējam nav pamata runāt, līdz ar to arī šādas izmaiņas pašlaik nevajag veikt, uzsvēra opozīcijas politiķe.

Stepaņenko aicināja vēlreiz valdībai sanākt kopā, lai saprastu, kādu negatīvu ietekmi piedāvātās izmaiņas atstās uz MUN sistēmas dalībniekiem.

Kā ziņots, pašlaik Saeimā skatītie grozījumi paredz, ka no nākamā gada MUN maksāšanas režīmu varēs izmantot tikai pats mikrouzņēmuma īpašnieks. Savukārt mikrouzņēmuma darbiniekiem būs jāpiemēro darbaspēka nodokļi vispārējā kārtībā. Darbinieka ienākumu no mikrouzņēmuma apliks ar algas nodokli un darbinieku apdrošinās kā darba ņēmēju. MUN maksātāju darbiniekiem, kuri būs reģistrējušies līdz šī gada beigām, vispārējo nodokļu režīmu plānots piemērot no nākamā gada 1.jūlija.

Izmaiņas paredz, ka no nākamā gada par MUN maksātāju nevarēs kļūt pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, kā arī MUN maksātāja statusu vairs nevarēs iegūt SIA.

Foto: pixabay.com