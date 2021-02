Notiks starptautiska konference par nākotnes darbu Latvijā

17. februārī notiks starptautiska nākotnes darba tēmai veltīta konference “Nākotnes darbs Latvijā” (“The Future of Jobs: 5 trends that will shape Latvia”). Konferencē piedalīsies un to atbalsta Valsts prezidenta kanceleja, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA), “Swedbank Latvija”, konsultāciju uzņēmums “ERDA” un galvenais tehnoloģiju partneris “Tet”. Konference būs skatāma Facebook tiešraidē no pulksten 13 līdz 18. saitē: https://ej.uz/futureofjobs.

Konferencē uzstāsies Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, Eiropas Komisijas Darba un sociālo tiesību komisārs Nikolā Šmits, ES nodarbinātības dienestu tīkla (PES) priekšsēdētājs Johaness Kopfs un NVA direktore Evita Simsone, kā arī Luksemburgas Nacionālās nodarbinātības aģentūras direktore Izabella Šlesere, Dānijas nodarbinātības dienesta vadītāja Marija Šakha Vindum un pārstāvji no Somijas Ekonomikas un nodarbinātības ministrijas. Jaunāko pētījumu un datu prezentācijās dalīsies Pasaules Ekonomikas foruma, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD), Stenfordas Universitātes un “Google” pārstāvji, kā arī Cognizant “Future of Work” centra vadītājs Bens Brings, Latvijas Bankas padomes loceklis Andris Vilks, “Swedbank”GGrupas Talantu un līderības vadītāja Dženifera Florido, un Rīgas Ekonomikas augstskolas asociētā profesore Zane Vārpiņa, informē konferences rīkotāji.

Konferences gaitā tiks rastas atbildes uz jautājumiem par to, kuras būs pieprasītākās nākotnes prasmes un kā tās apgūt? Kā valsts, stratēģiski plānojot un koordinējot cilvēkresursu politiku, var audzēt konkurētspēju? Kāda ir uzņēmumu loma darbinieku prasmju attīstībā u.c.

Valsts prezidents Egils Levits: "Latvijas nodarbinātības politikai ir nepieciešams audits, lai uzrādītu, kas ir tās trūkumi un iespējas modernas ES un pasaules nodarbinātības kontekstā. Mums ir nepieciešams paturēt no paaudzes paaudzē uzkrātās zināšanas par darbu, bet katrai paaudzei ir atbildība un pienākums mūža garumā apgūt jaunas prasmes, lai šīs zināšanas ietvertu laikmetīgās profesijās un jaunā izpausmes veidā.”

“Pēdējo gadu laikā un īpaši pandēmijas radīto seku kontekstā nodarbinātības jautājumi globālā mērogā kļuvuši teju vai akūti, un tieši šobrīd piedzīvojam vēl nebijušas pārmaiņas. Ir daudz neatbildētu jautājumu saistībā ar stratēģisku un koordinētu cilvēkresursu pieejamības un attīstības politikas plānošanu, t.sk., prasmju un kompetenču attīstību, pieaugušo izglītību un produktivitāti, kur starptautiska prakse un valstu labāko pieredžu apmaiņa būs noderīga, domājot arī par nodarbinātības nākotni Latvijā,” saka Evita Simsone, NVA direktore. “Ir būtiski, ka arī valstu nacionālie nodarbinātības dienesti vairs nepilda tikai sociālu funkciju, taču preventīvi strādā pie darbaspēka informēšanas un atbalsta mehānismiem kompetenču attīstībā,” viņa piebilst.

“Swedbank” grupas Talantu un līderības vadītāja Dženifera Florido: “Lai gan ātrums, kādā uzņēmumiem jāpielāgojas pārmaiņām, strauji pieaug, organizāciju uzdevums ir censties būt soli priekšā šīm pārmaiņām un turpināt nodrošināt ilgtspējīgu darbību attiecībās ar klientiem, darbiniekiem un sabiedrību. Pašā pamatā ir jābūt saliedētam darbam starp personāla vadības, biznesa stratēģijas un tehnoloģiju komandām, lai veiksmīgi pārvērstu uzņēmumu stratēģisko lēmumu ietekmi uz darbaspēka plānošanu un rastu iespējami veiksmīgākos risinājumus kompetenču un prasmju trūkumu novēršanai.”

Konference būs publiski pieejama ikvienam un bez maksas “Facebook” tiešraidē saitē https://ej.uz/futureofjobs. Pilns konferences runātāju saraksts un dienas kārtība tiks publicēta drīzumā.

Lai gūtu iespēju ne tikai vērot konferenci, bet arī uzdot jautājumus runātājiem un iesaistīties diskusijās, nepieciešams līdz š.g. 15. februārim reģistrēt savu dalību konferences mājas lapā: www.futureofjobs.lv.

Konference “Nākotnes darbs Latvijā” (“The Future of Jobs: 5 trends that will shape Latvija”) tiek organizēta ar mērķi apvienot pasaules līmeņa vadītājus un uzņēmējus, stratēģiskās cilvēkresursu politiku veidotājus un pētniekus, lai diskutētu par galvenajām tendencēm nodarbinātībā un rast atbildes uz būtiskiem jautājumiem, kas jau tuvā nākotnē ietekmēs nodarbinātību.

Vairāk: www.futureofjobs.lv

