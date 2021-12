NVA direktore: Pret Covid-19 nevakcinētām personām varētu būt grūti uzturēt bezdarbnieka statusu

Pret Covid-19 nevakcinētām personām varētu būt grūti uzturēt bezdarbnieka statusu, jo Covid-19 sertifikāta neesamība nebūs attaisnojums, lai nepieņemtu atbilstošu darba piedāvājumu, intervijā aģentūrai LETA atzīmēja Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore Evita Simsone.

"Protams, iegūt bezdarbnieka statusu nevakcinētai personai neviens neliegs, bet uzturēt statusu varētu būt grūtības. Mēs jau tagad saņemam paziņojumus un norādes no darba devējiem par atbilstošiem kandidātiem uz vakancēm atzīt cilvēkus, kuriem ir sertifikāts, ja darba specifika to pieprasa. Ja cilvēkam ir atbilstoša iepriekšēja pieredze, izglītība, bet viņš nav vakcinējies vai nevar uzrādīt derīgu pārslimošanas sertifikātu, tas nebūs iemesls tam, lai atteiktos no piemērota darba piedāvājuma un uzturētu bezdarbnieka statusu," sacīja Simsone, piebilstot, ka izņēmums būs gadījumā, ja ir ārstu konsilija lēmums, ka cilvēks nevar vakcinēties.

Vienlaikus NVA vadītāja atzīmēja, ka cilvēkiem, protams, būs iespēja pašiem meklēt atbilstošus darba piedāvājumus, kur ir iespējams strādāt bez vakcinācijas sertifikāta.

Tāpat viņa pauda viedokli, ka šī situācija neietekmēs ilgstošā bezdarba līmeņa pieaugumu. "Teikt, ka nevakcinēšanās fakts kaut kādā veidā stimulēs ilgstošā bezdarba līmeņa pieaugumu, nevar," teica NVA direktore.

Simsone arī norādīja, ka NVA pēc 15.novembra, kad stājās spēkā prasība par vakcinēšanos pret Covid-19 visiem publiskā sektora darbiniekiem un klātienē strādājošajiem, pagaidām nav novērojusi bezdarbnieku skaita kāpumu.

Viņa arī atzīmēja, ka šobrīd ir pagājis pārāk īss laiks un NVA nevar izdarīt objektīvus secinājumus, ka tieši nevakcinēšanās fakts ir iemesls tam, ka cilvēks nevar atgriezties darba tirgū.

"Ir jāpaiet ilgākam laika posmam, lai būtu redzami kritēriji, ka tieši nevakcinēšanās ir galvenais iemesls, kādēļ cilvēks nav varējis atsākt strādāt. Mēs apmaināmies ar informāciju ar Centrālo statistikas pārvaldi un, liekot kopā šos datus, redzam, ka no cilvēkiem, kas ir ieguvuši bezdarbnieka statusu no 18.oktobra līdz 26.novembrim, proporcija ir apmēram vienāda - 47% ir bijuši vakcinēti un 53% nevakcinēti," teica Simsone.

Foto: NVA