Ostas termināļa iegāde paver Latvijas zemniekiem plašākas eksportēšanas iespējas

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “Latraps” piepildījusi savu biedru – Latvijas zemniekuilgi loloto sapni un iegādājusies ostas termināli. Sabiedrībai piederošais uzņēmums SIA “ASNS Investment” oficiāli kļuvis par graudu termināļa SIA “Alpha osta” 50,01% kapitāldaļu īpašnieku, un tas palīdzēs lauksaimniekiem efektīvāk organizēt produkcijas eksportēšanu, informē LPKS “Latraps” komunikācijas speciāliste. Lāsma Gumennikova.

Lai darījums varētu notikt, 2020. gada nogalē “Latraps” saviem biedriem slēgtā obligāciju emisijā piedāvāja iegādāties obligācijas un ieguldīt savā uzņēmumā. Lauksaimnieki atsaucīgi pieņēma piedāvājumu, īsā laikā savācot nepieciešamo finansējumu. Tieši pateicoties kooperatīva biedru entuziasmam un tālredzībai, ostas terminālis nonācis “Latraps” kontrolē.

“Biedru izrādītā lojalitāte, pērkot obligācijas, nodrošināja veiksmīgu ostas termināļa iegādi. Paldies, ikvienam, kurš investēja “Latraps”, lai vārti uz pasaules graudu tirgu mums atvērtos vēl plašāk. Galvenais investīciju mērķis ilgtspējīgi attīstīties tālāk un kļūt par partneriem ostā ir piepildīts,” saka “Latraps” valdes priekšsēdētājs Edgars Ruža.

“Mūsu 15 gadus lolotais sapnis par savu graudu pārkraušanas termināli beidzot ir piepildījies un tagad varēsim saīsināt loģistikas ķēdi. Gandrīz visi “Latraps” attīstītie pirmapstrādes punkti atrodas pie dzelzceļa pievedceļiem, līdz ar to graudkopības produkciju efektīvi var nogādāt ostā un tālāk uzkraut kuģos,” viņš piebilst.

“Alpha osta” vidējā iekraušanas jauda ir 20 tūkstoši tonnu dienā un kopējais graudu glabāšanas apjoms – virs 100 tūkstošiem tonnu. Tās piestātnē var apkalpot visdažādākās kravnesības kuģus, ieskaitot “Panamax” ar kopējo ietilpību virs 70 tūkstoši tonnām. Līdz ar darījumu “Latraps” ieguvis gan iespēju ātrāk un kvalitatīvāk nogādāt graudus kuģos, gan papildus graudu uzglabāšanas jaudu.

“Vietējo lauksaimnieku investīcijas “Alpha osta” kapitālā ir labs pamats turpmākām pārmaiņām, ko veicinājusi kravu konjuktūras maiņa Rīgas brīvostā, kā rezultātā sākotnēji kā minerālmēslu pārkraušanas termināls veidotais ostas uzņēmums savu infrastruktūru ir pārorientējis uz graudu pārkraušanu. Tas viss liecina, ka “Alpha osta” ar šo transformācijas izaicinājumu ir tikusi galā veiksmīgi. Terminālī veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai uzturētu augstu kvalitāti graudaugu apstrādē, kā arī apkalpotu “Panamax” izmēra kuģus, kas nodrošina uzņēmuma pozīcijas Rīgas ostas graudaugu kravu portfelī,” darījumu pozitīvi vērtē Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš, uzsverot, ka “Latraps” ienākšana apliecina, ka osta attīstās, «būtiski, ka projekta īstenošanai ir izmantots vietējais kapitāls. Graudaugi ir viena no apjomīgākajām eksporta precēm, kas nāk no mūsu pašu zemniekiem, graudu ražotājiem, ko uz ostu nogādā un tajā apkalpo vietējie uzņēmumi. Tas ir uz eksportu orientēts Latvijas kapitāls, kam ir nozīmīga ietekme Latvijas tautsaimniecībā.

Darījuma rezultātā “ASNS Investment” ieguvusi 367 858 “Alpha osta” kapitāldaļas viena eiro nominālvērtībā, un tagad uzņēmuma rīcībā ir 50% un viena akcija. Pārējās kapitāldaļas saglabājuši abi līdzšinējie īpašnieki – Igors Pedo un Kiprā reģistrētā “Rokryma Limited”, kuru līdzdalība samazinājusies attiecīgi no 52% līdz 25% un no 48% līdz 25%.

“Ar “Latraps” sadarbojamies jau trīs gadus un šajā laikā esam pārliecinājušies, ka viņi ir labs, uzticams partneris. Līdz ar “ASNS Investment” kļūšanu par “Alpha osta” kapitāldaļu īpašniekiem esam ieguvuši lielisku palīgu, kas palīdzēs ostai attīstīties un augt. Plānojam tuvākajā laikā būvēt jaunas noliktavas un paplašināt ostas darbības jaudu, lai aizvien palielinātu tirdzniecības apjomus,” nākotnē cerīgi raugās “Alpha osta” līdzīpašnieks Igors Pedo.

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “Latraps” (LPKS “Latraps”) dibināta 2000. gada 22. aprīlī, apvienojoties progresīvākajām zemnieku saimniecībām no Zemgales. No dažu desmitu Biedru uzņēmuma pirmajā gadā “Latraps” ir izaudzis par lielāko lauksaimniecības uzņēmumu valstī, kurā apvienotas saimniecības no visiem Latvijas reģioniem. Šobrīd “Latraps” apvieno jau vairāk kā 1000 zemniekus no visas Latvijas. “Latraps” lepojas, ka ir simtprocentīgi Latvijas lauksaimnieku uzņēmums. Kooperatīvs aizvien turpina augt, ceļot Latvijas lauksaimnieku labklājību un veicinot nozares un lauku vides attīstību.

Foto: no arhīva