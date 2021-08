Pagājušajā nedēļā Baltijas valstīs auga elektroenerģijas biržas cena, informē AS “Latvenergo” pārstāvji.



Latvijā elektroenerģijas cena bija 87,14 eiro par megavatstundu (MWh), kas palielinājās par 11%, salīdzinot ar nedēļu iepriekš. Lietuvā cena kāpa par 11% un bija 87,99 eiro par MWh. Savukārt Igaunijā elektroenerģijas cena bija 86,09 eiro par MWh, kas ir kāpums par 9%.

"Latvenergo" skaidroja, ka Baltijā elektroenerģijas cenas kāpumu galvenokārt veicināja augstākas elektroenerģijas cenas Ziemeļvalstīs un par 14% mazākas enerģijas plūsmas no Zviedrijas tirdzniecības apgabala, par 3% mazākas no Somijas, bet par 11% lielākas no Krievijas.

Aizvadītajā nedēļā biržas "Nord Pool" nedēļas sistēmas cena pieauga par 22% līdz 66,98 eiro par MWh.

"Laikapstākļi joprojām būtiski ietekmē elektroenerģijas cenu "Nord Pool" reģionā. Vēsāku laikapstākļu dēļ Ziemeļvalstīs pieauga pieprasījums. Turklāt nedēļas kopējā izstrāde vēja stacijās samazinājās par 13%, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. Aizvadītajā nedēļā turpināja samazināties Ziemeļvalstu rezervuāru aizpildījuma līmenis. Elektroenerģijas cenas kāpumu pastiprināja arī augsts cenu līmenis izejvielu un oglekļa emisiju kvotu tirgū," atzian "Latvenergo".

Tāpat turpinās Ziemeļvalstu atomelektrostaciju ikgadējā apkopes darbu sezona, aizvadītajā nedēļā pieejamās jaudas īpatsvars bija bez būtiskām izmaiņām un veidoja 75% no kopējās uzstādītās jaudas.

Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, "Nord Pool" reģionā patēriņš pieauga līdz 6615 gigavatstundām (GWh), kā arī pieauga izstrādes apjomi - aizvadītajā nedēļā tika saražotas 6563 GWh.

Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš palika iepriekšējās nedēļas līmenī, un kopā tika patērētas 482 GWh. Latvijā patēriņš bija par 1% mazāks un tika patērētas 128 GWh. Savukārt Igaunijā patēriņš pieauga par 2%, patērētas 139 GWh. Lietuvā patēriņš saglabājās iepriekšējās nedēļas līmenī un bija 215 GWh.

Pagājušajā nedēļā Baltijā kopējā elektroenerģijas izstrāde pieauga par 10% un bija 204 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrāde samazinājās par 10%, iepriekšējā nedēļā tika saražotas 32 GWh. Savukārt Igaunijā ražošanas apjomi pieauga par 18% un bija 106 GWh. Lietuvā elektroenerģijas izstrāde bija par 11% lielāka un tika saražotas 66 GWh.

Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 25%, Igaunijā 76%, bet Lietuvā 31%. Baltijas valstīs tika saražoti 42% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.









Foto: no arhīva