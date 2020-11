Pašnodarbinātie, kuri saņem mazāk par minimālo algu, nodokļus maksās proporcionāli saņemtajam 10% apmērā

Pašnodarbinātie, kuri saņem mazāk par minimālo algu, no nākamā gada nodokļus maksās proporcionāli saņemtajam 10% apmērā, šodien vienojās koalīcijas partijas.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) pēc tikšanās ar valdību veidojošajām partijām pastāstīja, ka šodien izdevies atrisināt atlikušos jautājumus, kas skar nākamā gada valsts budžetu. Politiķi vienojās, ka sociālo dienestu vietā nodokļu nomaksas kontroli veiks Valsts ieņēmumu dienests.

Nacionālās apvienības līderis Raivis Dzintars skaidroja, ka personas, kuru ienākumi būs zem minimālās algas sliekšņa, nodokļus maksās par reāli nopelnīto, nevis virs tā.

Dzintars stāstīja, ka koalīcija vienojās par pašnodarbināto pienākumu pašderklarēšanos reizi ceturksnī, kā arī 10% nodokļa likmi no reāli nopelnītajiem līdzekļiem.

Arī labklājības ministre Ramona Petraviča (KPV LV), kā arī "Attīstībai/Par!" Saeimas frakcijas vadītājs Daniels Pavļuts norādīja, ka pašnodarbinātajiem pirms gada attiecīgā ceturkšņa, kurā prognozē sev mazākus ienākumus par minimālo algu, būs jāiesniedz VID attiecīgais apliecinājums.

Petraviča skaidroja, ka šāda pieeja tiks ieviesta, lai varētu nodalīt tos, kas var, bet negrib samaksāt sociālo iemaksu, no tiem, kuri šo nodokli nevar samaksāt. Par summu, kas pārsniegs minimālo algu, visdrīzāk, no 1.jūlija būs jāmaksā 30,6% nodokļa likme, bet par to vēl ir jāvienojas, mainot pašreizējo likmi, kas ir 32,15%.

Pavļuts norādīja, ka ir svarīgi, lai ieviešamais mehānisms būtu saprotams un ērti lietojams.

