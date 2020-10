Pērn par 15,9% palielinājies lauksaimniecības, pārtikas un zivsaimniecības produktu kopējais eksports

Latvijas pārtikas, lauksaimniecības un zivsaimniecības produktu eksports 2019.gadā salīdzinājumā ar 2018.gadu ir palielinājies par 421,1 miljoniem eiro jeb 15,9%, liecina Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotais gada ziņojums "Latvijas lauksaimniecība 2020", kurā aplūkota lauksaimniecības un pārtikas ražošanas attīstība 2019.gadā.



2019.gadā pārtikas, lauksaimniecības un zivsaimniecības produkti bija nozīmīgākās preces Latvijas kopējā eksportā, veidojot 22,2% no kopējās Latvijas eksporta vērtības.

Pārtikas un lauksaimniecības produktu eksports gan uz Eiropas Savienības (ES) valstīm, gan pārējām valstīm bija vienlīdzīgs - 50% produktu tika realizēti ES iekšējā tirgū un 50% produktu eksportēti uz pārējām valstīm. 2019.gadā salīdzinājumā ar 2018.gadu visstraujāk eksports palielinājās uz pārējām valstīm - vērtības izteiksmē par 22,2%, bet uz ES valstīm - par 10,2%.

Nozīmīgākās Latvijas pārtikas un lauksaimniecības produktu eksporta galamērķa valstis ir Krievija, Lietuva un Igaunija. 2019.gadā eksports uz Krieviju veidoja 24% no kopējās pārtikas un lauksaimniecības produktu eksporta vērtības, uz Lietuvu - 17%, uz Igauniju - 10%. Izvērtējot pārtikas un lauksaimniecības produktu eksportu sadalījumā pa valstu grupām, var secināt, ka Latvija pārtiku un lauksaimniecības produktus eksportē uz visām 26 ES valstīm un 130 citām valstīm.

Savukārt koka un koka izstrādājumu eksports 2019.gadā salīdzinājumā ar gadu iepriekš samazinājies par 49 miljoniem eiro jeb 1,8%. Koka un koka izstrādājumu eksports veidoja 19,1% no kopējās Latvijas eksporta vērtības.

2019.gadā trīs nozīmīgākās Latvijas eksporta produktu grupas tradicionāli bija bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, graudaugi un piena produkti. Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni veidoja 30% no kopējās produktu grupas eksporta vērtības, un to vidējā eksporta vērtība salīdzinājumā ar 2018.gadu palielinājās par 14%. Graudaugi veidoja 17% no kopējās produktu eksporta vērtības, vidējai eksporta vērtībai palielinoties par 37%. Piens un piena produkti, olas un medus veidoja 10% no kopējās produktu eksporta vērtības, un šīs grupas vidējā eksporta vērtība palielinājās par 12%.

Foto: no arhīva