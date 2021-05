Pirmdien sākas skolēnu elektroniskā reģistrācija dalībai NVA vasaras nodarbinātības pasākumā

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) mājaslapā 17.maijā sākas skolēnu elektroniskā reģistrācija dalībai NVA īstenotajā skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā, informēja NVA.

Skolēnu reģistrācija tiek sākta pakāpeniski: 17.maijā no pulksten 10 dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā sāk reģistrēties tie skolēni, kuri vēlas vasaras brīvlaikā strādāt Kurzemē un Vidzemē. 18.maijā no pulksten 10 dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā varēs sākt reģistrēties skolēni, kuri vēlas vasaras brīvlaikā strādāt Rīgas reģionā. Savukārt 19.maijā no pulksten 10 dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā varēs sākt reģistrēties skolēni, kuri vēlas vasaras brīvlaikā strādāt Latgalē un Zemgalē.

NVA atzīmēja, ka skolēnam ir jāreģistrējas tajā reģionā un novadā, kura teritorijā viņš vēlas strādāt. Ja rodas jautājumi, skolēns var sazināties ar darbinieku, kurš attiecīgajā NVA filiālē atbild par vasaras nodarbinātības pasākumu, kontaktpersonu saraksts ir pieejams NVA tīmekļvietnē.

Elektroniski reģistrēties pasākumam skolēni varēs līdz šī gada 16.augustam, tādējādi visi skolēni, kuri vēlēsies reģistrēties, to varēs izdarīt. Taču skolēna reģistrācija vēl negarantē iesaisti pasākumā, jo valsts līdzfinansēto darba vietu skaits ir ierobežots, skaidroja NVA.

Skolēns var vienoties ar konkrētu darba devēju par darba vietu un nodarbināšanas periodu, informācija par vienošanos ar darba devēju skolēnam jāieraksta pieteikuma anketā. Ja skolēns nav vienojies ar darba devēju, tad pieteikuma reģistrācijas secībā viņam telefoniski vai ar e-pasta starpniecību tiks paziņots par iespēju pretendēt uz darba devēju pieteiktajām darba vietām.

Dodoties uz NVA filiāli, skolēnam līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments, ārsta izziņa par medicīnisko apskati, ja skolēns ir jaunāks par 18 gadiem. Skolēnam ar invaliditāti līdzi jāņem arī ģimenes vai ārsta izziņa, kurā ir norādīts, kādus darba pienākumus viņš nedrīkst veikt.

Darba devēju pienākums skolēnu darba vietās nodrošināt valstī noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu un individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu Covid-19 infekcijas izplatības riska novēršanai.

Skolēna mēneša atalgojumam par pilnu nostrādātu darba laiku jābūt vismaz valstī noteiktās minimālās algas apmērā - 500 eiro pirms nodokļu nomaksas.

NVA uzsvēra, ka vienam no skolēna vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglojumu par vasaras brīvlaikā strādājošu skolēnu. Informācija par nodokļa atvieglojumu par vasaras brīvlaikā strādājošu skolēnu pieejama Valsts ieņēmumu dienesta (VID) tīmekļvietnē.

Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums norisināsies no 1.jūnija līdz 31.augustam. Šovasar NVA plāno līdzfinansēt 7826 darba vietu izveidi skolēniem vecumā no 15 līdz 20 gadiem.

Detalizētāka informācija par NVA īstenoto aktīvo nodarbinātības pasākumu "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs" izlasāma NVA tīmekļvietnes sadaļā "Skolēnu vasaras nodarbinātība".

Foto: no arhīva