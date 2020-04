Portālā “Mana balss” rosina stimulēt ekonomiku, izmaksājot 100 eiro katram iedzīvotājam

“Kā talantīgs ekonomists jutu pienākumu šajā laikā rīkoties pilsoniski aktīvi un ierosināt Finanšu ministrijai priekšlikumus kā iespējams mīkstināt gaidāmās krīzes smagumu. Krīzes vieno fakts, ka tās sākums ir meklējams patēriņa trūkumā, un īpaši tas ir izteikts šī gada krīzes, Latvijas piemērā, kurā pilsoņiem nav uzkrājumu. Tāpēc mana un daudzu citu talantīgāko ekonomistu rīcība, lai izietu no krīzes būtu nekavējoties izmaksāt konkrētu summu, piemēram, 100 eiro lielu maksājumu katram iedzīvotājam, tā iepludinot no 100 līdz 200 miljoniem eiro mēnesī. Protams, vairāk, ja Eiropas Savienības (ES) fondi to atļauj,” savu ierosināto iniciatīvu skaidro tās autors Mārtiņš Krusts.

"Vēlams šim mehānismam, atšķirībā no tālākās virzības, izmantot 15%-45% no pieejamajiem ES fondiem ekonomikas glābšanai. Spēcīgāko ekonomistu domas šajā jautājumā sakrīt. Neilgi pēc mana ierosinājuma identiska ideja radās otrā pasaules malā, pasaules spēcīgākajiem ekonomistiem - Singapūrai. Protams, tur spēcīgi ekonomisti kūrē valsti, tāpēc atšķirībā no mana priekšlikuma, tas tika pieņemts nekavējoties. Jo šāda mehānisma nepieciešamība, valstiski noskaņotiem ekonomistiem ir pašsaprotama. Ir ļoti svarīgi, lai Latvija nenogaidītu līdz ir par vēlu," uzsver M. Krusts.

Iniciatīva portālā manabalss.lv ierosināta pirms četrām dienām, un šobrīd par to parakstījušies 156 cilvēki.

M. Krusts ir sagatavojis arī 15 minūšu garu video, kurā ideju izskaidro sekotājiem: https://www.facebook.com/martins.krusts/videos/10217419850630421/

Foto: publicitātes