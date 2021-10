Prezentēs ziņojumu par Latvijas ekonomikas veiksmēm un neveiksmēm pēc neatkarības atgūšanas

Frīdriha Eberta fonds šodien rīko ekspertu diskusiju par ziņojumu par Latvijas ekonomikas veiksmēm un neveiksmēm kopš 1991.gada, informēja fonda pārstāvis Krists Šukevičs.

Šodien pulksten 15 Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā diskusijā piedalīsies profesors Džefrijs Sommerss un Latvijas ekonomists Kaspars Briškens.

Ziņojumā, kuru pasūtījis Frīdriha Eberta fonds, ietverta ekonomikas nozaru analīze un norādītas jomas, uz kurām vērst investīcijas un plānošanu, un kuras ekonomikas jomas kavē Latvijas attīstību.

Anglijas Karaliskā augstība: „Tas ir briesmīgi, kāpēc neviens to neparedzēja?”

Augstāk minēto jautājumu Viņas Karaliskā augstība uzdeva ekonomistu grupai Londonas Ekonomikas skolā 2008. gada 5. novembrī pēc 2008. gada septembra finanšu tirgus sabrukuma. Latvija, protams, saņēma vislielāko triecienu pasaulē procentuālā izteiksmē no IKP.

Taču, atbildot uz karalienes jautājumu, daži „to paredzēja”. Vairums ekonomistu Latvijā, krīzei tuvojoties, problēmas nesaskatīja, vai maldīgi uzskatīja, ka tās simptomi (valdības izdevumi) ir krīzes sekas, vai arī to pamanīja pārāk vēlu. Politiskais ekonomists Džefrijs Sommerss Latvijas medijos izteica vairākus brīdinājumus, jau 2005. gada martā, par riskiem, ko rada banku veicināts nekustamo īpašumu burbulis, kas pārsprāgs.

Pašreizējie draudi Latvijas labklājībai ir vidēji lielu ienākumu slazds un industriālās attīstības trūkums. Un, tā kā Latvija atpaliek no Igaunijas un Lietuvas vairākos ekonomiskajos rādītājos, Latvijas ekonomikai nepieciešami uzlabojumi.

Profesors Džefrijs Sommerss un Latvijas ekonomists Kaspars Briškens šajā nolūkā prezentējuši jaunu nozīmīgu ziņojumu par to, kas Latvijas ekonomikā kopš 1991. gada nogājis greizi un kas bijis pareizi, un ko iespējams darīt, lai visu vērstu par labu. Šajā ziņojumā, ko pasūtījis Frīdriha Eberta fonds (FES), arī ietverta ekonomikas nozaru analīze un norādītas jomas, uz kurām vērst investīcijas un plānošanu, un kuras ekonomikas jomas kavē Latvijas attīstību.

Sommerss un Briškens savus secinājumus prezentēs FES organizētā pasākumā 5. oktobrī, Nacionālajā bibliotēkā plkst.15. Pēc tam turpat Nacionālajā bibliotēkā norisināsies diskusijas.

Oratori:

Džefrijs Sommerss, Viskonsīnas-Milvoki universitātes pilna laika profesors un viesprofesors Stokholmas Ekonomikas skolā Rīgā. Viņa darbi publicēti "The Financial Times", "The Guardian", "The New York Times", "Project Syndicate" un citos izdevumos visā pasaulē.

Kaspars Briškens ir ekonomists un starptautiski atzīts savienojamības eksperts, kas strādājis "airBaltic", "Rail Baltica" un citos vadošos transporta nozares uzņēmumos.





