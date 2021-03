Rekordliels balsotāju skaits noteicis aizvadītā gada labākos darba devējus aptaujā “TOP darba devējs”

Šodien, 18. martā, svinīgā attālinātā ceremonijā tika apbalvoti aptaujas “TOP darba devējs” labākie un populārākie aizvadītā gada darba devēji, pie kuriem darba ņēmēji visvairāk vēlētos strādāt. Šī aptauja bija nozīmīga ne tikai ar to, ka tā norisinājās jau desmito gadu un aizvadītā gada ieviestajiem izaicinājumiem gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem, bet arī ar rekordlielu respondentu skaitu, sasniedzot gandrīz 15 000 cilvēku. Tāpat arī pirmo reizi aptaujas vēsturē tika noteikti labākie darba devēji arī salīdzinoši jaunā un strauji augošā biznesa nozarē – starptautisko biznesa pakalpojumu sektorā, informē aptaujas rīkotāju –“CV-Online Latvia” mārketinga un komunikācijas vadītāja Krista Roziņa.

Kopā “TOP darba devēju 2020” sarakstā ir vērojamas vairākas izmaiņas salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem, piemēram, vislielākais unikālo uzņēmumu skaits, ko respondenti norādījuši, visvairāk jaunu uzņēmumu sarakstā, kas iekļuvuši TOP 50, tāpat arī būtiski, ka vairākiem uzņēmumiem šogad iegūto vietu noteica vien pāris balsu pārsvars.

“Vērtējot pagājušā gada rezultātus, secinām, ka uzņēmumi, kas centušies rast radošus risinājumus, lai pielāgotos krīzes situācijai, un ir mērķtiecīgi rūpējušies par iekšējās kultūras saglabāšanu uzņēmumā, ir saņēmuši augstāku novērtējumu. Par spīti neprognozējamajai situācijai un atšķirībā no finanšu krīzes, šoreiz darba devēju vidū vērojām centienus pēc iespējas saglabāt līdzšinējo darbavietu skaitu un darbinieku atalgojuma līmeni, kas pozitīvi ietekmēja šo darba devēju pozīcijas.Turklāt, laikā, kad satiekamies retāk un ilgstoši strādājam attālinātā darba režīmā, vislielākā nozīme ir atbalstam, sadarbībai un citiem cilvēciskajiem faktoriem. Šis laiks uzskatāmi parāda darba devēja vērtības un rūpes par darbiniekiem. Uzņēmumi, kuru vērtības ir balstītas sadarbībā, atbalstā un izpalīdzībā, un kas tās veiksmīgi iedzīvina darbinieku ikdienas rutīnās, tiek vērtēti augstāk", “TOP darba devējs 2020” rezultātus komentē Aivis Brodiņš, “CV-Online Latvia” vadītājs.

Latvijas iekārojamākā darba devēja titulu, “TOP darba devējs 2020”, trešo gadu pēc kārtas, neizpaliekot sīvai cīņai ar 2. un 3. vietas ieguvējiem, attiecīgi SIA “Lidl Latvija” un “Accenture” Latvijas filiāle, nosargāja AS “Swedbank”. Savukārt titulu “Gada izaugsme” – darba devējs, kas sarakstā pakāpies par visvairāk pozīcijām, 39. vietām, ieguva – SIA “Lidl Latvija”.

Aptaujas dalībnieku balsojums atklāja arī populārākos un iekārojamākos darba devējus reģionos. Tāpat kā pagājušo gadu, arī šī gada aptaujā visspraigākā cīņa izvērtās par 1. vietu, ko nosargāt izdevās AS “Virši-A”, iegūstot titulu “TOP darba devējs 2020 Zemgalē”. Aptaujas 2. vietas ieguvējs ir AS ”Dobeles dzirnavnieks”, 3. vietu saglabā AS “Balticovo”, 4. vietā ierindojas SIA “Baltic Candles Ltd”, bet TOP 5 sarakstu noslēdz SIA “Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne”.

Kurzemē pirmo vietu saglabā SIA “”Ventspils nafta” termināls”, bet Vidzemē populārākais darba devējs - AS “Cēsu alus”. Savukārt Latgalē par iekārotāko darbavietu tika atzīta AS “Latvijas maiznieks”.

Šogad pirmo reizi aptaujas vēsturē tika nosaukti labākie darba devēji arī starptautisko biznesa pakalpojumu sektorā, titulu TOP darba devējs 2020 starptautisko biznesa pakalpojumu sektorā sektorā ieguva SIA “Circle K Business Centre”. Nosakot pārējos biznesa sektora līderus, kuri bijuši visaktīvākie Latvijas darba tirgū, titulu “TOP darba devējs 2020 finanšu sektorā” devīto gadu pēc kārtas ieguva AS “Swedbank”, savukārt šīs kategorijas topa jaunpienācējs ir AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”. “TOP darba devējs 2020 transporta un loģistikas sektorā” AS “Air Baltic Corporation” ir vienīgais šīs kategorijas uzņēmums, kas salīdzinoši ar pagājušo gadu saglabājis savu pozīciju kategorijas ietvaros. “TOP darba devējs 2020 IT un telekomunikāciju sektorā” - SIA “Latvijas Mobilais telefons”. Populārākā biznesa kategorija, par kuru savu balsi nodevuši vairāk nekā puse aptaujas dalībnieku, ir tirdzniecības sektors, kurā īpaši spilgti bija tādi darba devēji kā SIA “Rimi Latvia” un SIA “Maxima Latvija”, kas ierindojās 2. un 3. vietā, taču par titula “TOP darba devējs 2020 tirdzniecības sektorā” ieguvēju atkārtoti kļuva SIA “Circle K Latvia”. Lai arī balsu pārsvars ir samazinājies starp labāko piecinieku, titulu “TOP darba devējs 2020 ražošanas sektorā izdevies nosargāt AS “Latvenergo”. Kā arī titulu “TOP darba devējs 2020 sabiedriskās ēdināšanas sektorā saglabā AS “Lido”.

Aptauju “TOP darba devējs 2020” jau desmito gadu veica interneta personāla atlases uzņēmums “CV-Online Latvia” no šā gada 13. janvāra līdz 23. februārim. Šogad aptaujā piedalījās turpat 15 000 respondentu no visas Latvijas. Vairāk ar aptaujas rezultātiem iespējams iepazīties šeit: www.topdarbadevejs.lv .

Foto: no arhīva