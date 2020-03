Sācis darboties VID atbalsta tālrunis Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem

Lai sniegtu operatīvu un izsmeļošu informāciju uzņēmējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 pandēmija, Valsts ieņēmumu dienestā (VID) no trešdienas sāk darboties īpaši tam izveidota atbalsta tālruņa līnija 67120020, informēja VID.

Šis tālrunis darbosies darba dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 8.15 līdz 17, bet piektdienās no pulksten 8.15 līdz 15.45.

Zvanot uz to, ikviens uzņēmējs un saimnieciskās darbības veicējs varēs saņemt VID konsultantu atbildes uz jautājumiem par to, kādas atbalsta iespējas nodokļu jomā ir pieejamas, un kā tās saņemt gadījumā, ja uzņēmējdarbību ir skārusi Covid-19 pandēmijas izraisītā krīze.

Vienlaikus jautājumus var uzdot arī rakstiski VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā "Sarakste ar VID".

Aktuālā informācija par atbalsta pasākumiem nodokļu jomā saistībā ar Covid-19 izraisītajām grūtībām un iespēju tiem pieteikties pieejama arī VID tīmekļa vietnē "www.vid.gov.lv" sadaļā "Covid-19", kā arī Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē "www.fm.gov.lv" sadaļā "Covid-19".

Par visiem citiem VID kompetences jautājumiem, kas neatteicas uz atbalsta pasākumiem saistībā ar Covid-19, dienests lūdz arī turpmāk zvanīt uz līdzšinējo VID Konsultatīvo tālruni 67120000, kur tāpat kā līdz šim iespējams saņemt atbildes par šādām tēmām: "Nodokļi un EDS", "Muita", "Akcīzes nodoklis un akcīzes preču aprite" un "Informācija valsts amatpersonām", kā arī uzdot savu jautājumu rakstiski VID EDS sadaļā "Sarakste ar VID".

Jau ziņots, ka līdz 14.aprīlim Latvijā saistībā ar Covid-19 pandēmijas izplatību izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojumu.

Krīzes skartajiem uzņēmumiem VID piedāvā trīs atbalsta pasākumus - nodokļu nomaksas termiņa pagarinājumu, paātrinātu pievienotās vērtības nodokļa (PVN) atmaksu, kā arī dīkstāves kompensācijas.

Foto: no arhīva