Samazinās IIN likme un vairs nepastāvēs patentmaksu nodokļa režīms

No šodienas samazināsies iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likme un vairs nepastāvēs patentmaksu nodokļa režīms, paredz Saeimā lemtais.

No šodienas progresīvā IIN augstākā likme samazināsies no 31,4% līdz 31%.

Tāpat no šodienas atcelts patentmaksas maksāšanas režīms, saglabājot samazinātās patentmaksas maksāšanas režīmu pensionāriem un personām ar 1. un 2.grupas invaliditāti.

Patentmaksas maksātāji, kas patentmaksas maksājumu par 2021.gadu ir veikuši līdz 2020.gada 31.decembrim, patentmaksas režīmu varēs piemērot arī 2021.gadā laika periodā, par kādu tika veikta patentmaksa.

Personām, kuras saņem pensiju saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām", neapliekamais minimums tiks paaugstināts līdz 3960 eiro gadā jeb 330 eiro mēnesī.

Līdz 1800 eiro mēnesī paaugstināts ar IIN apliekamā ienākuma apmērs, virs kura nepiemēros gada diferencēto neapliekamo minimumu.

Tāpat mainījies prognozētais mēneša neapliekamā minimuma aprēķināšanas formulas ienākumu pieauguma koeficients no 1,09 līdz 1,06, kuru piemēro VID.

Tāpat no šodienas būs noteikta IIN pārmaksas automātiskās atmaksas kārtība, kā arī priekšnosacījumi IIN pārmaksas automātiskās atmaksas veikšanai. IIN pārmaksas automātisko atmaksu paredzēts ieviest no 2023.gada par 2022.gadā ieturēto IIN.

Turpmāk Valsts ieņēmumu dienests (VID) varēs neveikt pārmaksātā IIN atmaksu, ja VID rīcībā būs informācija, ka maksātājs nav izpildījis pienākumu - iesniedzis obligāti iesniedzamo gada ienākumu deklarāciju par kādu no iepriekšējiem taksācijas periodiem, ja šajos periodos maksātājam veidotos IIN piemaksa. Šādos gadījumos VID aprēķinās maksātājam IIN pēc VID informācijas sistēmās esošās informācijas un attiecīgi varēs novirzīt IIN pārmaksu iepriekšējo taksācijas periodu IIN saistību nokārtošanai.

No šodienas arī tiks pilnveidota attaisnoto izdevumu administrēšanas kārtība, paredzot, ka VID deklarāciju apstrādē izmanto ārstniecības un izglītības pakalpojumu sniedzēju informāciju par maksātāja izdevumiem, ja nodokļa maksātājs pakalpojumu sniedzējam devis piekrišanu ar viņu saistīto personas datu nodošanai deklarācijas aizpildīšanai.

Nodokļa maksātājam būs tiesības, iesniedzot VID iesniegumu par konkrētu datu dzēšanu, atsaukt piekrišanu, dzēšot VID informāciju sistēmās esošo no pakalpojumu sniedzējiem saņemto informāciju par maksājumiem, kurus nodokļa maksātājam ir tiesības iekļaut deklarācijā kā attaisnoto izdevumu.

Tāpat turpmāk no aplikšanas ar IIN tiks atbrīvoti ar attālinātā darba veikšanu saistītie darbinieka izdevumi, kurus atbilstoši Darba likumam sedz darba devējs, ja to kopējais apmērs mēnesī par pilnas slodzes darbu nepārsniedz 30 eiro. Šo IIN atbrīvojumu nevarēs nepiemērot ilgstošas prombūtnes laikā, kas pārsniedz 30 dienas.

Turpmāk mantots valsts fondēto pensiju kapitāla ienākums tiks pielīdzināts cita veida pensijas ienākumam, tādējādi ar IIN tiks aplikts valsts fondētās pensijas kapitāls, kuru valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka nāves gadījumā manto un kurš tiks izmaksāts mantiniekam uz maksājumu kontu kredītiestādē.

No šodienas arī mainīsies regulējums ar IIN apliekamajam ienākumam, kas radies samazinātu vai dzēstu saistību rezultātā, un no IIN atbrīvotājām samazinātajām vai dzēstajām saistībām. Turpmāk no IIN tiks atbrīvots pabalsts trīs un vairāk bērnu dzimšanas gadījumā vienās dzemdībās.

Turpmāk nodokļa maksātāja attaisnotajos izdevumos varēs iekļaut ārstniecības un izglītības izdevumus par brāli vai māsu, kam piešķirta 1. vai 2.grupas invaliditāte, tāpat mainīti avansa maksājumu termiņi solidaritātes nodokļa maksātājiem.





