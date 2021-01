Skolēnus aicina pieteikties konkursā “Biznesa skices”

Līdz 11.janvārim vidusskolēni un profesionālo vidējo izglītības iestāžu vecāko kursu audzēkņi var pieteikties “Swedbank”, “Junior Achievement Latvia” (JAL) un Projektu bankas organizētajam biznesa plānošanas konkursam “Biznesa skices” ar vairāk nekā 6000 eiro lielo naudas balvu fondu, informē konkursa rīkotāji.

Iespēja gūt ieskatu biznesa pasaulē, izmēģināt jaunus rīkus, paskatīties uz savu ideju no malas un pārbaudīt to, pārliecināties par īstās komandas nozīmi, pārliecināties un attīstīt savu neatlaidību un darbaspējas, kā arī apjaust, vai pēc skolas beigšanas gribu būt uzņēmējs – tie ir daži no ieguvumiem, ko min pagājušā gada konkursa “Biznesa skices” finālisti.

Šogad konkursa rīkotāji rosina jauniešus domāt par mūsdienīgiem produktiem un pakalpojumiem, kas mazina klimata pārmaiņas, un par ko konkursā varēs iegūt papildpunktus.

“Pozitīvas pārmaiņas var veicināt arī ar šķietami nelieliem, bet iedarbīgiem risinājumiem bez lielām investīcijām un sarežģītām tehnoloģijām. Vai tie būtu publiski pieejami kopienas ledusskapji pāri palikušās pārtikas atdošanai, vai runājošas atkritumu urnas atkritumu šķirošanas un ielu tīrības veicināšanai, vai citi uzvedību mainoši virzītāji pilsētvidē, tas viss ir ceļš uz ilgtspēju. Aicinām jauniešus pavērot un piefiksēt, kādi ir šā brīža ilgtspējas izaicinājumi tepat blakus, piemēram, saistībā ar pārtikas un lietu patēriņu, transporta lietošanu un ūdens piesārņojumu, un to izmantot iedvesmai idejām videi draudzīgu paradumu iedzīvināšanai sabiedrībā un izpratnes veidošanai par šīm tēmām,” stāsta “Swedbank” Ilgtspējas attīstības vadītāja Adriāna Kauliņa.

Pērn konkursā piedalījās vairāk nekā 200 skolēnu no visas Latvijas un finālā iekļuva skolēnu mācību uzņēmumi no Kārsavas vidusskolas, Ogres 1. vidusskolas, Kaunatas vidusskolas, Cēsu Valsts ģimnāzijas, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas, Bauskas 2. vidusskolas, Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas un Ikšķiles vidusskolas.

Konkurss “Biznesa skices” ir biznesa plānošanas sacensība vidējās izglītības iestāžu vecāko klašu un kursu audzēkņiem, kuru skolās izmanto “Junior Achievement Latvia” mācību metodi Skolēnu mācību uzņēmums. Visi konkursa dalībnieki iegūs vērtīgas biznesa zināšanas un iemaņas, un trīs labākās komandas saņems reālas naudas balvas sava biznesa uzsākšanai (1. vieta – 3000 eiro, 2.vieta – 2000 eiro, 3. vieta – 1000 eiro). Par komandas veiksmīgu dalību konkursā jeb, iegūstot 1., 2., vai 3. vietu, to konsultējošie skolotāji līdz ar gandarījumu par audzēkņu panākumiem saņems naudas balvu 200 eiro.

Konkurss “Biznesa skices” norisināsies trīs kārtās – konkursa pirmajā kārtā biznesa plānošanas rīkā biznesaskices.swedbank.lv komandas veidos biznesa plānu, pusfinālisti radīs sava pakalpojuma vai produkta reklāmas video, savukārt finālisti kolektīvā finansējuma platformā projektubanka.lv pārbaudīs un popularizēs savu biznesa ideju, piesaistot investoru uzmanību, finansējumu un balsis.

Plašāka informācija konkursa interneta vietnē https://konkurss.biznesaskices.lv/. Pieteikšanās termiņš – 11. janvāra pulksten 23.59.

Foto: no arhīva