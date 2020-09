Sociālā uzņēmējdarbība – no pieredzes uz atbalsta mehānismu

Sociālā uzņēmējdarbība nozīmē ražot preces vai sniegt pakalpojumus, lai risinātu kādu sociālo problēmu vai radītu labumu sabiedrībai, nevis uzņēmuma īpašnieki gūtu maksimālu peļņu. Sociālās uzņēmējdarbības veidi, formāti, preces, pakalpojumi var būt ļoti dažādi, sociālie uzņēmumi var būt gan lieli, gan mazi, gan starptautiski, gan lokāli, taču tos visus vieno vēlme radīt augstu sociālo pievienoto vērtību, izmantojot biznesa metodes.

Sociālo uzņēmējdarbību definēt nav viegli – ne Eiropā, ne pasaulē nepastāv vienotas definīcijas vai izpratnes par sociālās uzņēmējdarbības precīzām robežām, bet divi galvenie kritēriji tomēr ir un paliek – uzņēmējdarbība un ar sociālu mērķi.

Lai veicinātu sociālās uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, ir izveidota Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija (LSUA), kas apvieno līdzīgi domājošas organizācijas, uzņēmumus un cilvēkus, kas tic, ka sociālajai uzņēmējdarbībai Latvijā ir milzīgs potenciāls, un paši ir gatavi arī piedalīties šīs nozares veidošanā un stiprināšanā. “Sociālo uzņēmējdarbību un ekosistēmu neviens cits mūsu vietā neveidos. Tas ir jādara mums pašiem!” tāds ir LSUA moto.





Dodas pieredzes apmaiņā uz Jelgavu



Pie Jelgavas sociālajiem uzņēmējiem 10. septembrī viesojās Līvānu pašvaldības pārstāvji. LSUA projektu vadītāja Regita Zeiļa stāsta, ka LSUA kopā ar “British Council” pārstāvniecību Latvijā realizē projektu “Building Resilience and Cooperation: Social Entrepreneurship for Stronger Communities in Latvia”, kurā piedalās Ogres, Līvānu un Rēzeknes pašvaldības. Projekta mērķis ir radīt sociālās uzņēmējdarbības sadarbības un atbalsta sistēmu veidošanas rīkus un izmēģināt tos pašvaldībās, lai tās kopā ar sociālajiem uzņēmumiem radītu efektīvus novada sociālo problēmu risinājumus, iesaistot to īstenošanā arī plašāku sabiedrību. Projekta gaitā notiek dažādas aktivitātes, tajā skaitā Līvānu pieredzes vizīte pie Jelgavas sociālajiem uzņēmējiem – SIA “Barboleta”, sociālā uzņēmuma “Izglītības atbalsta birojs” un biedrības “Tuvu” –, kā arī vēl ar citām aktivitātēm visas Latvijas pašvaldības tiek uzrunātas veicināt sociālo uzņēmējdarbību savās teritorijās. Arī Jelgavas pilsētas pašvaldība ir atsauksies savā teritorijā attīstīt šo uzņēmējdarbības veidu, un drīzumā notiks tikšanās ar LSUA, jo sociālā uzņēmējdarbība ir konkrētu iedzīvotāju problēmu reāls un efektīvs risinājums.

R.Zeiļa uzsver: “Vizītes laikā Jelgavā apmeklēto sociālo uzņēmumu pieredzes stāsti pierādīja, ka šie uzņēmumi ne tikai ikdienā darbojas ar nozīmīgām aktivitātēm, bet sniedz pienesumu arī ilgtermiņā un uzlabo, maina jomu, kurā darbojas, šo uzņēmumu gadījumā – izglītību un labdarību. Šis devums ir īpaši nozīmīgs pašvaldībai, kurā sociālie uzņēmumi darbojas. Pieredzes stāsti atspoguļoja sociālo uzņēmēju realitāti un atklāja, ka apvienot sociālo ietekmi ar uzņēmējdarbību nav vienkārši, tomēr, ja tas izdodas, rezultāts ir iespaidīgs un iedvesmo arī citus darboties. Priecājamies, ka sociālie uzņēmumi iedvesmoja Līvānu novada pašvaldības pārstāvjus, uzņēmējus un organizācijas, kas potenciāli var attīstīties par sociālajiem uzņēmējiem. Pašvaldībām ir īpaša nozīme sociālās uzņēmējdarbības attīstībā, turklāt pastāv vairāki praktiski rīki, kā veicināt attīstību. Pašvaldības noteikti ir ieguvējas, ka sociālie uzņēmumi rodas tieši to teritorijās, jo tie risina vietējos izaicinājumus ilgtermiņā.”

Visu rakstu lasiet 17.septembra “Zemgales Ziņās”

Foto: no arhīva un LSUA