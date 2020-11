Stipendiju IT mācībām būs iespēja saņemt 190 sievietēm

Lai 190 sievietēm palīdzētu apgūt pamatzināšanas, kas nepieciešamas turpmākām mācībām informācijas tehnoloģiju (IT) jomā, lai vēlāk uzsāktu darba gaitas, nevalstiskā organizācija "Riga TechGirls" kopā ar IT uzņēmumu "Accenture" atklāj trešo pieteikšanās sezonu stipendiju programmai "She Goes Tech", informē „Riga TechGirls” vadītāja, valdes locekle un mentore Anna Andersone.

Mācības ir piemērotas sievietēm, kurām nav pamatzināšanas datorzinātnē, bet ir vēlme un interese sākt karjeru IT jomā, piemīt analītiskā domāšana un ir labas angļu valodas zināšanas. Pieteikšanās programmai "She Goes Tech" ilgs līdz 30. novembrim. Mācības notiks darba dienu vakaros, trīs mēnešus attālināti, iekļaujot tiešsaistes saziņu ar nozares ekspertiem un lektoriem.

IT mācību laikā 190 Accenture nodrošināto stipendiju ieguvējām būs iespēja "Riga TechGirls" piesaistīto pasniedzēju vadībā apgūt tādas programmēšanas valodas kā Java, JavaScript, .Net un Scala, kā arī uzzināt vairāk par DevOps – labo principu kopumu, kas vērsts uz projekta izstrādi un uzturēšanu.

“Saņemot atsauksmes no "She Goes Tech" programmas dalībniecēm pirmajā un otrajā sezonā, redzams, ka daļa sieviešu jau sākušas darba gaitas nozarē. Viņām mācības bija nozīmīgs solis, lai iegūtu pamatzināšanas un vēlāk turpinātu tālākas mācības un praksi. Sievietes ir piesardzīgākas nekā vīrieši, tāpēc viņām ir būtiski uzklausīt citu cilvēku pieredzi, kā arī noticēt saviem spēkiem. Lai plašāk pastāstītu par "She Goes Tech" programmu un iespējām nozarē, 12. novembrī rīkosim "meetup" pasākumu, kas notiks attālināti. Lūgums sekot līdzi aktuālajai informācijai Riga TechGirls Facebook kontā,” uzsver "Riga TechGirls" vadītāja Anna Andersone.

“IT nozare turpina attīstību, aizvien vairāk uzņēmumu un organizāciju novērtē digitālo tehnoloģiju potenciālu, kā arī IT uzņēmumi joprojām meklē talantīgus cilvēkus. Nākotnē IT prasmes būs svarīgas ikvienā tautsaimniecības jomā, tāpēc ir atbalstāmas iniciatīvas un aktivitātes, kas palīdz pēc iespējas plašākam cilvēku lokam apgūt nepieciešamās pamatzināšanas un iemaņas. "Accenture" jau vairāk nekā desmit gadus organizē IT mācības un praksi "Accenture bootcamp", kur var pieteikties ikviens, kam ir nepieciešamās pamatzināšanas, tāpēc dalībnieces pēc "She Goes Tech" programmas aicinu turpināt tālākas mācības. IT nozare ir plaša, lai ikviens tajā atrastu sev piemērotu jomu un profesiju,” skaidro "Accenture" vadītājs Latvijā Maksims Jegorovs.

Lai aizvien vairāk sieviešu apsvērtu un sāktu karjeru IT nozarē, "Riga TechGirls" kopā ar partneriem 2019.gadā izveidoja apmācību programmu "She Goes Tech". Tā ir īpaši piemērota sievietēm, kas vēlas mainīt karjeru. Plašāk informācija par mācībām un pieteikšanos pieejama: www.shegoestech.lv

Saņemtie pieteikumi janvāra grupām tiks izvērtēti decembrī, pēc tam sāksies testu kārtošana. Tajos tiks pārbaudītas dalībnieču analītiskās domāšanas spējas un angļu valodas zināšanas. Tāpat tiks vērtētas motivācijas vēstules un CV.

"Riga TechGirls" ir IT nozarē iesaistītu sieviešu radīta kopiena, kuras mērķis ir izglītot sievietes un iedvesmot pievienoties IT nozarei. "Riga TechGirls" mērķis ir dažādot IT nozari, iesaistot vairāk sieviešu, lai viņas kļūtu ne tikai par tehnoloģiju patērētājām, bet arī radītājām.

"Accenture" ir viens no vadošajiem IT uzņēmumiem Latvijā un pasaulē. "Accenture" ir starptautisks vadības konsultāciju, tehnoloģisko pakalpojumu un ārpakalpojumu uzņēmums. "Accenture" Latvijas filiāle ir dibināta 2002.gadā. Uzņēmumā šobrīd strādā 1600 darbinieku.

Reģistrēties stipendijām var www.shegoestech.lv līdz 30.novembrim.

Foto: „Riga TechGirls”