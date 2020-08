Tomāti ar adrenalīnu (FOTO)

“Dzērvju tomāti – šeit ir tomātu paradīze!” “Mūsu ģimenē vasara bez tomātiem nav iedomājama, jo tomāts ir karalis salātu bļodā!” vēsta Edgara un Evitas Gūtmaņu saimniecības “Dzērves” interneta mājaslapa, kuru izveidojis saimnieku dēls. Tā ir taisnība, un atliek vien apbrīnot uzņēmīgo ģimeni, kas pašu spēkiem vairāk nekā 20 gadu laikā iekopusi paradīzes stūrīti, kur notiek gan ražošana, gan ir, kur priecāties par skaistumu un veldzēties dvēselei.

“Piemājas saimniecība atrodas Jelgavas novada Vircavas pagastā un ir attīstījusies tik tālu, ka tomātu ražošanas kulminācijas laikā septiņās dienās patērētājiem spēj realizēt aptuveni trīs tonnas svaigo sārtvaidžu. Pircēji, galvenokārt lieliskās garšas dēļ, laika gaitā ir ielāgojuši dažādu šķirņu Vircavā augušos tomātus ar nostabilizējušos preču zīmi “Dzērvju tomāti”. Pēdējā laikā pieprasīti ir arī citi produkti – kaltēti tomāti, tomātu biezsula, dažādu zaļumu pesto u.c. Tagad Gūtmaņu ģimene ir nobriedusi iekļauties arī tūrisma apritē un pēc iepriekšējas pieteikšanās uzņemt lielākas un mazākas ceļotāju grupas, tostarp ģimenes ar bērniem, izrādīt siltumnīcu plašo saimniecību, dalīties pieredzē tomātu audzēšanā, organizēt vietējās produkcijas degustāciju, ļaut to arī iegādāties, tā par saimniecību “Facebook” raksta Zemgales Uzņēmējdarbības centrs.

“Mana dzīve laukos sākās pirms 27 gadiem, padomju laika beigās, kad vīrs mani ievilka lauku dzīvē. Abi esam jelgavnieki, un tomātu audzēšana joprojām ir mūsu hobijs,” stāsta Evita, piebilstot, ka abiem ar dzīvesbiedru ir algots darbs pilsētā un tomātu audzēšanai, pārstrādei un realizācijai tiek veltīti brīvie brīži un ieguldīts viss nopelnītais. Ģimenē aug 21 gadu vecs dēls un 14 gadu veca meita, kuru prioritāte ir mācības, bet arī viņi piedalās procesā. “Piemēram, pagājušo sestdien bijām trīs tirgos – vīrs ar meitu vienā, es – otrā, bet dēls – trešajā,” skaidro Evita, piebilstot, ka gulēt iznākot vien četras piecas stundas. “Strādnieki mums nav bijuši un nebūs,” teic Edgars.

Ģimene sākusi ar zemeņu audzēšanu, bet sezonā to bijis grūti apvienot ar darbu. Pašu vajadzībām gan zemenes joprojām tiek audzētas, tāpat kā gurķi, kartupeļi un cits azaida galdam nepieciešamais. Arī garšaugus tomātu konservēšanai – ķiplokus, baziliku, rozmarīnu, timiānu u.c. – izaudzē paši. Un vēl saimniecību rotā liels dīķis ar daudzkrāsainām ūdensrozēm – saimnieka lepnums. Jau otro gadu reizi gadā Edgars ūdensrožu cerus dala, un par to ievieto sludinājumu internetā. Tad interesenti pie stādiem var tikt bez maksas un pašiem tiem pakaļ dīķī nebūs jābrien.

Foto: Ruslans Antropovs