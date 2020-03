Trīs vīri laivā, kas airē vienā virzienā (FOTO)

Emīls Penēzis, Ivars Karnītis un Mārtiņš Eltermanis ir trīs jauni puiši no Jelgavas un Ozolniekiem, kas kopā izveidojuši uzņēmumu “TuTuu Toys” un nelielā ražotnē Jelgavā, Rūpniecības ielā, rada attīstošās rotaļlietas, spēļu mājas un dizaina priekšmetus bērniem.

Emīls ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Meža fakultātes absolvents, apguvis kokapstrādes tehnoloģijas, Ivars ir Rīgas Tehnisko universitāti beidzis būvinženieris, bet Mārtiņš studējis tūrismu un viesmīlību biznesa augstskolā “Turība”. Katram kāda ideja plus vēl klāt katra ieguldītais darbs. Kā trīs vīri vienā laivā, kas airē vienā virzienā, – tā sevi raksturo trijotne.

Lielāko daļu no “TuTuu Toys” ražotnes telpām aizņem lāzeriekārta, ar kuru griež finieri un organisko stiklu. Tālāk notiek sagriezto detaļu slīpēšana, krāsošana un līmēšana. Lai gan telpas ir pašauras, pašreizējam ražošanas apjomam pietiek, spriež jaunie uzņēmēji, kuri savu uzņēmumu nodibinājuši pagājušā gada 18. decembrī.

“TuTuu Toys” rotaļlietas ir daudzfunkcionālas, ilgtspējīgas, attīsta gan bērna motorikas iemaņas, gan iztēli, veicina pašapziņu un tiek izmantotas Montesori pedagoģijā. Viens no uzņēmuma pirmajiem un pazīstamākajiem izstrādājumiem ir “TuTuu Cube” spēļu māja – kubs, kas papildināts ar matraci, aizkariem, spilveniem, gaismiņām, ir risinājums, lai sniegtu pirmo privāto telpu bērnam.

Ģeometrijas galdiņi, burtu un ciparu tablo, Montesori alfabēta mācību rīks, krājkasītes dzīvnieku formā u.c. “Produkti mainās, un katru gadu sortiments tiek papildināts ar ko jaunu,” izrādot ražotni, stāsta Ivars un piebilst, ka vairāk orientējas uz ārvalstu tirgu, jo uzņēmuma klienti ir no ASV, Austrālijas un visas Eiropas. Produktu nav daudz, kādi septiņi astoņi, bet tie izgatavoti dažādās formās un izmēros, dažādās variācijās un izpildījumā.

Ir izveidota uzņēmuma mājaslapa – interneta veikals tutuutoys.com. Tikpat aktīvi “TuTuuToys” darbojas arī Latvijas tirgū un strādā pie savu produktu popularizēšanas sociālajos tīklos “Facebook” un “Instagram”.

Biznesa ideja radusies Emīlam, kas ir uzņēmuma vadītājs, savukārt Ivara un Mārtiņa pārziņā vairāk ir ražošanas procesi. “Ar savu ideju aizgājām uz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Jelgavas Biznesa inkubatoru, to aizstāvējām, un mūs uzņēma – laikam jau saskatīja potenciālu,” atceras Ivars. Uzņēmums joprojām atrodas inkubatorā.

Domas un vīzijas attīstījušās tālāk, līdz nonākts pie secinājuma, ka ar vienu lielu priekšmetu (kubu) diezin vai izdosies attīstīt biznesu un radīt normālu naudas plūsmu, un tā, ģenerējot idejas, radušās pārējās rotaļlietas.

