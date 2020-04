Uz dīkstāves pabalstu varēs pretendēt arī pērn dibinātu uzņēmumu darba ņēmēji, paredz ceturtdien valdības ārkārtas sēdē pieņemtie grozījumi noteikumos par Covid-19 krīzē skartiem darba devējiem, kas kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem.

Patlaban noteikumi paredz, ka par krīzes skarto nozaru darba devējiem ir uzskatāmi tādi, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020.gada martā ir samazinājušies vismaz par 50%, salīdzinot ar 2019.gada martu.

EM norādīja, ka iepriekš minētā norma neļauj uz atbalstu pretendēt jauniem uzņēmumiem.

Tāpēc tika pieņemti grozījumi noteikumos, kas paredz, ka atbalstu varēs saņemt arī uzņēmumi, kas reģistrēti pēc 2019.gada 1.marta, bet līdz 2019.gada 31.decembrim.

No noteikumu grozījumiem izriet, ka šiem jaunajiem uzņēmumiem apgrozījuma krituma samazinājumu procentos aprēķinās, salīdzinot ieņēmumus no saimnieciskās darbības 2020.gada martā vai aprīlī ar 2019.gada vidējiem ieņēmumiem no saimnieciskās darbības par nostrādātajiem mēnešiem.

Tāpat krīzes skartajiem darba devējiem, kuru darbība nav ilgāka par sešiem mēnešiem, dīkstāves pabalstu noteiks 75% apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par nostrādātajiem mēnešiem pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas vai atbilstoši par darbinieku faktiski deklarētajiem datiem, bet ne vairāk kā 700 eiro apmērā par kalendāra mēnesi.

Atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta datiem, minētie noteikumu grozījumi attiecas uz aptuveni 1760 komersantiem, kuros nodarbināti 4700 darbinieki. Dīkstāves pabalstu izmaksa šai grupai aplēsta 2,3 miljonu eiro apmērā.

Foto: pixabay.com