Uz valsts atbalstu 16,7 miljonu eiro apmērā pieteikušies 109 tirdzniecības un sporta centri

Uz valsts atbalstu Covid 19 seku mazināšanai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) administrētajās programmās pieteikušies 24 tirdzniecības un 85 sporta centri par kopējo atbalsta summu 16,7 miljonu eiro apmērā, pavēstīja LIAA Komunikācijas un informācijas departamentā.

Pieteikumu pieņemšana noslēdzās 30.jūnijā. No kopējās atbalsta summas uz 9,8 miljonu atbalstu pretendē tirdzniecības centri, bet uz 6,9 miljonu eiro atbalstu - sporta centri.

LIAA Komunikācijas un informācijas departamentā atgādināja, ka ar valdības lēmumu tirdzniecības centru atbalsta programmai no valsts budžeta kopumā tika piešķirti 20 miljoni eiro, bet sporta centriem - astoņi miljoni eiro. Tirdzniecības centru atbalsta programmā saņemti iesniegumi par atbalstu no 32 000 eiro līdz 983 000 eiro, bet sporta centru atbalsta programmā saņemti pieteikumi par atbalstu no 1400 eiro līdz 518 000 eiro.

Līdz šim atbalsts jau izmaksāts trīs tirdzniecības centriem par 512 000 eiro un septiņiem sporta centriem par 542 000 eiro.

Atbalsts tirdzniecības centriem paredzēts kā vienreizējs grants Covid-19 krīzes radīto ierobežojumu skartajiem komersantiem un to varēs izlietot īpašumā esošo tirdzniecības centru nomas ienākumu krituma kompensācijai. Šo atbalstu varēs izmantot, lai segtu operacionālās izmaksas - komunālos maksājumus, nekustamā īpašuma nomas maksājumus, saistībmaksājumus, kas sevī ietver arī kredītmaksājumu veikšanu, ārpakalpojumu izmaksas un aptver laika periodu no 2020.gada 1.decembra līdz 2021.gada 31.decembrim.

Saskaņā ar programmas nosacījumiem tirdzniecības centrs ir ēka, kura ir labiekārtota pastāvīgai, sistemātiskai tirdzniecībai - kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir lielāka par 7000 kvadrātmetri. Ēkā jādarbojas vismaz pieciem atsevišķiem tirdzniecības dalībniekiem vai pakalpojumu sniedzējiem un pārtikas preču veikalu tirdzniecībai atvēlētā platība neaizņem vairāk kā 30% no kopējās tirdzniecībai atvēlētās platības.

Pieteikties nomas ieņēmuma krituma grantam var tie komersanti, kuriem tirdzniecības centra kopējais apgrozījuma kritums Covid-19 krīzes radīto ierobežojumu rezultātā ir vismaz 30%.

Tirdzniecības centriem paredzētais atbalsta apjoms ir vienreizējs maksājums 15 eiro par katru tirdzniecības ēkas kvadrātmetru, kas ir uzmērīti un norādīti kopējā kadastrālās uzmērīšanas lietā (izņemot stāvlaukuma platību), kopējam atbalsta apmēram nepārsniedzot tirdzniecības centra nomas ieņēmumu krituma apmēru. Atbalsta apmērs vienam uzņēmumam un ar to saistīto personu grupai nevarēs pārsniegt 1,8 miljonus eiro.

Savukārt sporta centri pēc iesniegumu izvērtēšanas varēs saņemt atbalstu operacionālo izmaksu segšanai par komunālajiem maksājumiem, tai skaitā, elektrības, ūdens un siltuma apgādes, nekustamā īpašuma nomas, kā arī saistību maksājumiem, tai skaitā kredītmaksājumus, un ārpakalpojuma izmaksām no 2020.gada 1.decembra līdz 2021.gada 31.decembrim.

Atbalsta programmas izpratnē par sporta centru uzskata sporta iekštelpas - fitnesa centrus, sporta klubus, sporta zāles, ledus halles, publiskas lietošanas peldbaseinus un olimpiskos sporta centrus ar kopējo iekštelpu platību virs 500 kvadrātmetriem.

Sporta centri pēc iesniegumu izvērtēšanas varēs saņemt vienreizējo grantu 25 eiro apmērā par katru sporta centra iekštelpu kopējās platības kvadrātmetru, izņemot iznomātās biroja telpas un tirdzniecības telpas komercdarbībai kopējam atbalsta apmēram nepārsniedzot apgrozījuma krituma apmēru. Kopējais atbalsta apmērs vienam atbalsta saņēmējam nevarēs pārsniegt 1,8 miljonus eiro.

Atbalstam kvalificēsies tie sporta centri, kuru kopējais apgrozījuma kritums 2020.gada decembrī un 2021.gada janvārī, februārī un martā, salīdzinot ar 2019. un 2020.gada attiecīgo mēnešu apgrozījuma kopsummu, ir vismaz 60%.

Lēmumu par atbalsta sniegšanu komersantiem LIAA pieņems līdz 2021.gada 30.septembrim. LIAA atbalsta pieprasījumu izmaksu veiks piecu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

Foto: pixabay.com