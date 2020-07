Uzņēmēji aicināti pieteikties konkursam "Radošā Zemgale 2020"

Uzņēmēji, biedrības un tūrisma pakalpojumu sniedzēji līdz 3. augustam aicināti pieteikties konkursam "Radošā Zemgale 2020", iesūtot darba uzdevumus 5.-12. klašu skolēniem par radošu reklāmu izstrādi konkrētam uzņēmumam, pielietojot vispāratzītus mārketinga modeļus un tirgus izpētes metodes uzņēmuma darbībā, informē Zemgales Plānošanas reģions.

Zemgales Plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar pašvaldībām, izglītības iestādēm un organizāciju "Junior Achivement" jau otro gadu organizē konkursu "Radošā Zemgale", kura mērķis ir veicināt skolēnu interesi un priekšstatu par uzņēmējdarbības vidi un ekonomikas pamatprincipiem, kas saistīti ar preces popularizēšanu un virzīšanu tirgū.

Uzņēmēji aicināti iesniegt darba uzdevumus katrai vecuma grupai diviem līdz pieciem skolēniem, grupās no 5.-6. klasei, no 7.-9. klasei un no 10.-12. klasei. Sniedzot komandai uzdevumu, jānorāda, kāda veida reklāma ir paredzēta (video, plakāts, skice, vides reklāma, logo u.tml.). Papildus tam jāsniedz arī informāciju, praktiskas un noderīgas idejas jauniešiem par reklāmas veidošanas pamatprincipiem.

Uzdevumi jāiesūta līdz 3. augustam uz e-pastu mairita.paulina@zpr.gov.lv

Ieskatu par 2019. gada konkursu un idejas darba uzdevumam var apskatīt ŠEIT.

Uzvarētājiem paredzētas balvas – dāvanu kartes, praktiski priekšmeti jauniešiem, ekskursijas, radošas darbnīcas vai prakse pie uzņēmēja un citas balvas.

Jautājumu gadījumā interesenti aicināti rakstīt uz e-pastu mairita.paulina@zpr.gov.lv vai zvanīt pa tālruni 29578343.

Veidlapa darba uzdevumam

Konkursa nolikums

Foto: no arhīva