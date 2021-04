Uzņēmēju dienas Zemgalē tiešsaistē pulcējušas vairāk nekā 700 dalībnieku

22. un 23. aprīlī, pasākumu pirmoreiz aizvadot tiešsaistē no studijas Jelgavā, noticis Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) un Jelgavas pilsētas rīkotais iespēju festivāls "Uzņēmēju dienas Zemgalē 2021", kas šoreiz pulcējis vairāk nekā 700 dalībniekus un vairāk nekā divtik tiešraižu skatītājus. Pasākumā piedalījās arī Jelgavas uzņēmumi un pašvaldības pārstāvji, kuri vērtē, ka, lai arī tiešsaistes formāts bija izaicinājums, tas ļāva turpināt Uzņēmēju dienu tradīciju arī šogad. Savukārt kā būtiskākos pārrunātos tematus dalībnieki izceļ gan zaļā kursa aktualitāti, gan dažādas tehniskās inovācijas un darba organizācijas metodes, kas tika pārrunātas pasākuma gaitā aizvadītajā biznesa forumā, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

LTRK Iespēju festivāls "Uzņēmēju dienas Zemgalē 2021" norisinājās speciālā tīklošanās platformā. Kā informē organizatori, pasākuma norises laikā aktīvi darbojās 763 lietotāju profili, bet virtuālajā izstādē piedalījās 41 uzņēmums, kas abu norises dienu laikā saņēma 5600 kopējos skatījumus. Pasākuma gaitā notiekošajām izglītības iestāžu atvērto durvju dienām bija 762 kopējie skatījumi, bet dalībnieku vebināriem – 526 kopējie skatījumi. Pasākuma laikā organizēto biznesa forumu varēja vērot arī portāla "TVNET" tiešraidē un kopumā tam bija 1623 skatījumu. Biznesa forumā tika pārrunāta Jelgavas kā zaļas pilsētas pieredze un zaļā kursa nozīmība, apskatīts tas, kā klimata pārmaiņas ietekmēs ikkatru uzņēmumu, un riski, ko tās varētu nest. Tāpat aizvadīta paneļdiskusija par jaunās paaudzes uzņēmējdarbību un inovācijām. Diskusijās piedalījās pārstāvji no Jelgavas pilsētas pašvaldības, LTRK, Zemgales uzņēmumiem un organizācijām.

"Lai arī laiks, kurā dzīvojam, mums ir uzlicis šādu, citādāku pasākuma formātu, tas viennozīmīgi ir vērtīgs un vajadzīgs - to parāda kaut vai tas, cik daudz dalībnieku bija pieslēgušies tiešsaistes pasākumiem un diskusijām," uzsver Jelgavas domes priekšsēdētāja padomnieks attīstības jautājumos Signis Rīns, turpinot: "Pilsētas piedalīšanās šajā pasākumā ir mūsu iespēja sakontaktēties ar uzņēmējiem, pastāstīt, kā pašvaldība var viņiem palīdzēt un reizē pārrunāt, ko uzņēmēji var sniegt pilsētai. Mums ļoti aktuāls jautājums ir viens no šāgada biznesa foruma centrālajiem tematiem – zaļo ideju attīstīšana –, jo, lai arī peļņa ir visu uzņēmumu pamats, tikpat svarīgi, mūsuprāt, ir domāt par to, ko mēs atstāsim un saglabāsim nākamajām paaudzēm. Līdz ar to gan biznesa forumā, gan pārējā mūsu komunikācijā ar pasākuma dalībniekiem, šis bija viens no galvenajiem tematiem."

Uzņēmēju dienu virtuālajā pasākumā piedalījās ne vien Jelgavas pilsētas domes pārstāvji, bet arī pašvaldības iestādes. Virtuālajā izstādē līdzās Zemgales reģiona uzņēmējiem un izglītības iestādēm ikviens pasākuma dalībnieks varēja iepazīties ar Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centru, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centru, iestādi "Kultūra", Jelgavas reģionālo Tūrisma centru, Jelgavas tehnikumu un Jelgavas Amatu vidusskolu. Pašvaldības iestādes iepazīstināja ar to jaunākajām aktualitātēm, bet profesionālās ievirzes izglītības iestādes – ar to programmu piedāvājumu.

Uzņēmēju dienu virtuālajā izstādē pārstāvēti bija Jelgavā strādājošie uzņēmumi, daļai no tiem piedaloties arī biznesa foruma diskusijās, daloties gan pieredzē savās pārstāvētajās jomās, gan pārrunājot jautājumus, kas saistīti ar zaļo kursu. "Vides jautājumi un ilgtspējīga saimniekošana ir kļuvuši par neatņemamu uzņēmējdarbības labās prakses sastāvdaļu. To apliecina arī forumā dzirdētais un redzētais par Jelgavas pašvaldības un Jelgavas uzņēmumu paveikto un plānoto, lai padarītu mūsu pilsētu iedzīvotājiem un videi vēl draudzīgāku un sekmētu saudzīgāku dabas resursu izmantošanu. Arī mēs – enerģijas ražotājs un centralizētās siltumapgādes nodrošinātājs Jelgavā – esam strādājuši, lai resursi tiktu saudzīgi izmantoti gan siltumenerģijas ražošanas, gan pārvades procesā, kā rezultātā Jelgavas centralizētā siltumapgāde šobrīd ir viena no zaļākajām un modernākajām valstī. Turklāt vietējo, atjaunojamo resursu izmantošana ir padarījusi Jelgavas centralizēto siltumapgādi drošu, ērtu un cenas ziņā konkurētspējīgu," skaidro Guntra Matisa, SIA "Fortum Jelgava" komunikācijas vadītāja. Enerģētikas uzņēmums ar savām aktualitātēm Uzņēmēju dienu dalībniekus iepazīstināja virtuālajā izstādē, bet biznesa forumā bija klausāms "Fortum Latvia" biznesa vadītāja Latvijā Andra Vanaga stāsts par "Fortum" kā Zemgales zaļo uzņēmumu.

Savukārt diskusijā par klimata pārmaiņu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi piedalījās SIA "Jelgavas tipogrāfija" valdes priekšsēdētājs Māris Matrevics. Viņš skaidro, ka, neskatoties uz izmaiņām formātā, kuras pasākums pieredzēja šogad, diskusijas bijušas vērtīgas, un dalība sniegusi iespēju ne vien dalīties savā pieredzē un uzklausīt citus, bet novērtēt arī dažādas noderīgas inovācijas biznesa attīstīšanai, piemēram, digitālās sistēmas organizācijas resursu pārvaldībai.

Ikgadējais vērienīgais LTRK Iespēju festivāls "Uzņēmēju dienas Zemgalē 2021" turpināja Kurzemē aprīļa sākumā iesākto četru virtuālo reģionālo pasākumu ciklu, kas sniedz ieskatu par Latvijas uzņēmējdarbības vidē aktuālo. Pasākuma ieraksts pieejams ŠEIT.

Līdz 30. aprīlim ieraksti un virtuālās izstādes dalībnieku profili joprojām būs pieejami pasākuma platformā, taču pēc tam ieraksti un dalībnieku kontaktinformācija būs pieejama tikai pasākuma mājaslapā www.uznemejudienas.lv.

Foto: no arhīva