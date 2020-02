Ventspils, Valmiera un Jelgava britu laikraksta "Financial Times" izdevumā "fDi Intelligence" iekļautas starp desmit labākajām Eiropas mikropilsētām ārvalstu tiešo investīciju piesaistes stratēģijas jautājumos.

Sarakstā "fDi European Cities and Regions of the Future 2020/21" iekļautas 505 vietas (319 pilsētas, 148 reģioni un 38 apgabali).

Par Eiropas labāko mikropilsētu ārvalstu tiešo investīciju piesaistes stratēģijas jautājumos atzīta Īrijas pilsēta Golveja, Ventspils ierindojusies trešajā vietā, Valmiera - ceturtajā, bet Jelgava - devītajā.

Savukārt Viļņa atzīta par labāko Eiropas vidējo pilsētu ārvalstu tiešo investīciju piesaistes stratēģijas jautājumos.

Tikmēr Rīga Eiropas mazo reģionu grupā ieņem desmito vietu "Cilvēkresursi un dzīvesveids" kategorijā.

Eiropas pilsētas sadalītas piecās kategorijās: lielpilsētas, lielās pilsētas, vidējā lieluma pilsētas, mazās pilsētas un mikropilsētas. Mikropilsētu grupā iekļautas pilsētas, kurās iedzīvotāju skaits nepārsniedz 100 tūkstošus.

Foto: no arhīva