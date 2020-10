VID: elektroniskās cigaretes internetveikalā iegādāties nedrīkst

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes amatpersonas, veicot pasta sūtījumu dokumentu un muitas fizisko kontroli, arvien biežāk komerciālos sūtījumos atklāj elektroniskās cigaretes un to uzpildes flakonus, ko iegādāties internetveikalā un saņemt pasta sūtījumā ir aizliegts. Iepriekšējās nedēļas nogalē vien atklāti 46 šādu preču nelegālas sūtīšanas gadījumi, izņemtas 4 980 elektroniskās smēķēšanas ierīces, informē VID Sabiedrisko attiecību daļa.

VID Muitas pārvaldes Lidostas muitas kontroles punkta amatpersonas trijās dienās, no šī gada 16. līdz 18. oktobrim, muitas kontroles rezultātā 46 pasta sūtījumos atklāja uzpildāmās elektroniskās smēķēšanas ierīces, kas iegādātas ar distances līgumu, tādējādi pārkāpjot Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma nosacījumus[1].

Visos gadījumos par pārkāpumu, par kuru atbildība paredzēta minētā likuma 14. panta 8. daļā[2], uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

VID atgādina, ka atbilstoši likumā noteiktajam interneta veikalos ir aizliegts iegādāties ne vien tabakas izstrādājumus, bet arī elektroniskās cigaretes un uzpildes flakonus. Muitas kontroles rezultātā atklājot sūtījumā šādas preces, tās tiek izņemtas un pie pircēja nenonāk. Par pārkāpumu fiziskajai personai piemēro naudas sodu no 100 līdz 210 eiro apmērā.

Veicot pasta sūtījumu kontroli, muitas amatpersonas ir konstatējušas, ka pēdējā laikā ievērojami pieaug gadījumu skaits, kad komerciālos pasta sūtījumos tiek atklātas elektroniskās cigaretes un elektronisko cigarešu uzpildes flakoni. Ir arī konstatēti gadījumi, kad pasūtījumus veikušas nepilngadīgas personas. Šogad (līdz 20.10.2020.) 99 sūtījumos konstatētas nikotīnu saturošas elektroniskās cigaretes un elektronisko cigarešu uzpildes flakoni; kopā izņemtas 10 941 vienība šo preču.

[1] Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma 8.panta otrā daļa: “Tabakas izstrādājumus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un uzpildes tvertnes aizliegts pārdot un iegādāties ar distances līguma palīdzību, tajā skaitā ārpus Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts teritorijas.”

[1] Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma 14.panta astotā daļa: “Par tabakas izstrādājumu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu pārdošanu vai iegādāšanos ar distances līguma palīdzību piemēro naudas sodu fiziskajai personai no divdesmit līdz četrdesmit divām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no četrdesmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām.”

Foto: VID