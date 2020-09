VID klientu apkalpošana klātienē no oktobra – tikai pēc pieraksta

Valsts ieņēmumu dienests (VID) klientu apkalpošanu klātienē Rīgā un citās Latvijas pilsētās pakāpeniski atsāka kopš šā gada jūnija. Ārpus Rīgas tā notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta, kamēr Rīgā ir iespējams gaidīt arī dzīvajā rindā ārpus ēkas. Tomēr, ņemot vērā straujo Covid-19 saslimstības pieaugumu Eiropā un iestājoties rudenīgākiem laikapstākļiem, kas paaugstina inficēšanās risku, no šā gada 5.oktobra arī VID Rīgas klientu apkalpošanas centrā Talejas ielā 1 klientu apkalpošana klātienē notiks tikai pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni 67120005, informē VID Sabiedrisko attiecību daļa.

VID klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Talejas ielā 1 apmeklētāji tiek pieņemti no pulksten 9.00 līdz 17.00. Pirmdienās klientu apkalpošanas laiks pagarināts līdz pulksten 19.00, savukārt piektdienās klienti tiek pieņemti līdz pulksten 15.00.

VID ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme norāda, ka pāriet uz klientu apkalpošanu klātienē tikai pēc pieraksta nolemts, ņemot vērā, ka Rīgā joprojām ir pietiekami liela interese par VID pakalpojumu saņemšanu klātienē, un tādējādi šiem cilvēkiem ir ilgu laiku jāstāv tā dēvētajā dzīvajā rindā, lai saņemtu pakalpojumu. “Pirmkārt, tas ir neērti pašiem klientiem, it īpaši ņemot vērā, ka liela daļa no viņiem ir seniori. Otrkārt, jāapzinās, ka šādas rindās stāvēšanas var radīt epidemioloģiskus riskus. Ja šīs abas problēmas ir iespējams proaktīvi novērst, neredzu iemeslu to nedarīt,” tā I. Jaunzeme.

Rūpējoties par klientu un iestādes darbinieku drošību, atgādinām, ka iedzīvotāji visus VID pakalpojumus var saņemt elektroniski VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā. VID konsultācijas var saņemt, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000 vai uzdodot savu jautājumu rakstiski VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID”. Zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, ikviens var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu.

Ja tomēr noteikti nepieciešama klātienes konsultācija, VID aicina uz to pieteikties noteiktā dienā un laikā, zvanot pa tālruni 67120005. Drošības un piesardzības prasību dēļ bez iepriekšējā pieraksta iedzīvotāji netiks apkalpoti.

Ārpus Rīgas VID klātienes klientu apkalpošana pieejama Liepājā, Ventspilī, Daugavpilī, Valmierā, Jēkabpilī, Jelgavā un Rēzeknē pirmdienās un ceturtdienās no pulksten 9:00 līdz 18:00. Minēto klientu apkalpošanas vietu adreses pieejamas VID tīmekļvietnes sadaļā “Kontakti”.

Pirmdienās un ceturtdienās VID konsultanti ir sastopami arī valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Bauskā, Tukumā, Aizkrauklē, Smiltenē, Gulbenē, Valkā un Alūksnē. Šo klientu apkalpošanas centru darba laiks un kontaktinformācija ir pieejama portāla www.latvija.lv sadaļā ‘Vienotie klientu apkalpošanas centri’.

Apmeklējot VID klientu apkalpošanas vietas, VID lūdz būt piesardzīgiem un atbildīgiem, ievērot visus valstī noteiktos piesardzības pasākumus – ieturēt 2 metru distanci no citiem cilvēkiem, dezinficēt rokas, ievērot respiratoro higiēnu un citus nosacījumus savai un apkārtējo drošībai. VID aicina atlikt apmeklējumu, jūtot elpceļu slimības pazīmes, kā arī nenākt, ja noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingrā izolācija.

Foto: VID