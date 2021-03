VID tiešsaistes seminārā informēs par gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu elektroniski

Valsts ieņēmumu dienests (VID) 9.martā tiešsaistes seminārā informēs par gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu elektroniski, informēja VID.

Lai skaidrotu, kā deklarāciju iesniegt ērti, ātri un vienkārši, VID 9.martā pulksten 14 rīkos tiešsaistes semināru "Gada ienākumu deklarācija elektroniski: kā atgūt pārmaksātos nodokļus".

Tiešsaistes seminārs būs skatām VID kontā sociālajā platformā "Youtube" un "Facebook".

Jau ziņots, ka VID gada ienākumu deklarācijas pirmdienas rītā, kas ir pirmā deklarāciju iesniegšanas diena, pieteikuši vairāk nekā 62 400 iedzīvotāju, intervijā Latvijas Radio sacīja VID ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme.

"Šobrīd jau ir iesniegtas 62 414 deklarācijas. Pagājušajā gadā tāds apmērs bija sasniegts plkst.10," teica Jaunzeme.

Tāpat viņa norādīja, ka Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS) šobrīd strādā raiti.

Jau vēstīts, ka no šodienas iedzīvotāji var sākt iesniegt gada ienākumu deklarācijas par 2020.gadu. Iedzīvotāji, kam tas jādara obligāti, var iesniegt deklarācijas trīs mēnešu laikā, proti, līdz 1.jūnijam, bet brīvprātīgi, attaisnoto izdevumu atgūšanai, to var darīt trīs gadu garumā.

Vienlaikus VID ārkārtējās situācijas laikā ir pārtraucis klientu apkalpošanu klātienē visā Latvijā, tādēļ VID aicina deklarāciju iesniegt elektroniski, EDS, jo tajā automātiski ielasās visi VID rīcībā jau esošie dati un aprēķinās maksājamās summas.

VID arī aicina nesniegt deklarācijas tieši marta pirmajās dienās, jo gadījumā, ja sistēmai vienlaicīgi cenšas pieslēgties pārmēru liels lietotāju skaits, tā var darboties lēnāk vai uz laiku nebūt pieejama.

VID tīmekļvietnes sadaļā "Gada ienākumu deklarācija" ir pieejama video pamācība un citi informatīvi materiāli, savukārt 9.martā plkst.14 VID rīkos bezmaksas tiešsaistes semināru, kurā izstāstīs un parādīs, kā pieslēgties EDS sistēmai un pareizi aizpildīt un iesniegt deklarāciju.

Tiem cilvēkiem, kuriem pašiem nav pietiekamu prasmju vai pieredzes EDS lietošanā, palīdzēt var arī viņu ģimenes locekļi, kas šo cilvēku attaisnotos izdevumu var iesniegt savā deklarācijā, norādīja VID. Tā viens cilvēks savā deklarācijā var iekļaut savu vecāku, vecvecāku, kā arī laulāto draugu attaisnotos izdevumus par ārstniecību un izglītību. Šogad šī iespēja ir paplašināta un iedzīvotāji savos attaisnotajos izdevumos par 2020.gadu var iekļaut izglītības un ārstniecības izdevumus arī par savām māsām un brāļiem, kuriem ir noteikta pirmās vai otrās grupas invaliditāte.

VID aicina izmantot arī bezmaksas mobilo lietotni "Attaisnotie izdevumi", kurā vēl pirms gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas var savadīt visus maksājuma dokumentus un informāciju par tiem. Brīdī, kad cilvēks pieslēgsies EDS, lai iesniegtu gada ienākumu deklarāciju, visa šī informācija un paši maksājuma dokumenti pievienosies viņa deklarācijai.

Obligāti 2020.gada deklarācija līdz 1.jūnijam (ja personas kopējie 2020.gada ienākumi pārsnieguši 62 800 eiro - līdz 1.jūlijam) jāsniedz tiem iedzīvotājiem, kuriem saistībā ar progresīvās nodokļa likmes vai diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu ir radusies nodokļa starpība, kas jāpiemaksā valsts budžetā.

Tāpat obligāti deklarācija jāiesniedz tad, ja tiek veikta saimnieciskā darbība, piemēram, izīrēts nekustamais īpašums vai gūti ienākumi no profesionālās darbības, ienākumi ir gūti ārvalstīs, tostarp jūrniekiem, kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa. Izņēmums ir darba alga kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, ja šiem ienākumiem ir piemērots attiecīgās dalībvalsts ienākuma nodoklis.

Obligāti deklarācija jāiesniedz, ja ir gūti ar nodokli neapliekami ienākumi, kas kopumā 2020.gadā pārsniedz 10 000 eiro, piemēram, pārdota personiskā manta, ja ir gūti ienākumi, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi, bet šis nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā, piemēram, ienākumi no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas fiziskai personai, kā arī tad, ja ir gūti citi ar nodokli apliekami ienākumi, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, piemēram, no fiziskām personām, kas nav radniecībā līdz trešajai pakāpei, saņemti dāvinājumi virs 1425 eiro.

Savukārt brīvprātīgi, lai atgūtu attaisnotos izdevumus, gada ienākumu deklarāciju šogad varēs iesniegt ne tikai par 2020.gadu, bet arī par 2019. un 2018.gadu, bet līdz 2021.gada 16.jūnijam - vēl arī par 2017.gadu.

Gada ienākumu deklarācijas veidlapas joprojām var izdrukāt VID tīmekļvietnē, aizpildīt un nosūtīt VID pa pastu (Talejas iela 1, Rīga, LV-1978), tomēr VID aicina to darīt elektroniski, VID EDS, jo tādā gadījumā deklarācijā automātiski ielasās visi VID rīcībā jau esošie dati un aprēķinās maksājamās summas. Pieslēgties EDS var ikviens, izmantojot internetbankas lietotājvārdu un paroli, kā arī eID, eParakstu vai "eParaksts mobile".

Par deklarāciju iesniegšanu būs pieejamas konsultācijas, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000. Zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, ikviens var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu. Jautājumus var uzdot arī VID EDS sadaļā "Sarakste ar VID".

Foto: no arhīva