VID tiešsaistes semināri par "Breksit" - uzņēmējiem un iedzīvotājiem

VID seminārs uzņēmējiem “Kā sagatavoties darījumiem ar Apvienoto Karalisti?”

Līdz šī gada 31.decembrim ir spēkā pārejas periods, kurā Apvienotā Karaliste vairs nav Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts, bet uz to turpina attiekties ES tiesības un pienākumi. Taču jau nākamā gada 1.janvārī šis pārejas periods beidzas, un tas nozīmē, ka vairs nebūs spēkā ierastā brīvā preču un personu kustība Apvienotās Karalistes uz citu ES valstu, tajā skaitā – Latvijas, starpā.

Valsts ieņēmumu dienests (VID) aicina uzņēmējus 21.oktobrī uz tiešsaistes semināru no pulksten 11.00 – 12.00. Seminārā informēs, kādas izmaiņas gaidāmas muitas procedūru un nodokļu piemērošanā preču un pakalpojumu piegādē uz/no Apvienotās Karalistes no nākamā gada 1.janvāra, informē VID Sabiedrisko attiecību daļa.

Galvenās semināra tēmas būs šādas:

Tirdzniecība starp ES un Apvienoto Karalisti

Muitas procedūras no 01.01.2021.

PVN piemērošana preču piegādēm un iegādēm

Eiropas Komisijas “Brexit” vadlīnijas muitas jomā

Gatavošanās pasākumi ES un Apvienotās Karalistes pusē

Semināru vadīs VID Muitas pārvaldes Muitošanas metodikas daļas vadītāja Irēna Knoka un Nodokļu pārvaldes Pievienotās vērtības nodokļa daļas vadītāja Daiga Bereza.

Tiešsaistes seminārs būs skatāms VID kontā sociālajās platformās “Facebook” un “Youtube”.

Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

VID seminārs iedzīvotājiem “Kas mainīsies, vedot vai sūtot preces uz Latviju no Apvienotās Karalistes?”

VID aicina iedzīvotājus 22.oktobrī uz tiešsaistes semināru no pulksten 17.30 – 18.30. Seminārā stāstīsim par izmaiņām no nākamā gada, ceļojot no/uz Apvienoto Karalisti, iepērkoties internetā vai sūtot paciņas un dāvanas no šīs valsts.



Galvenās semināra tēmas:

Personīgā bagāža: ko varēsim ievest Latvijā un ko vairs ne?

Kas mainīsies, iepērkoties Lielbritānijas interneta veikalos?

Kad un kādi nodokļi jāmaksā par paciņām – pasta sūtījumiem uz Latviju?

Kā kārtojamas muitas formalitātes, pārceļoties uz dzīvi Latvijā?

Semināru vadīs VID Muitas pārvaldes Muitošanas metodikas daļas vadītāja Irēna Knoka.

Tiešsaistes seminārs būs skatāms VID kontā sociālajās platformās “Facebook” un “Youtube” .

Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

Foto: pixabay.com