VID un VSAA rīkos tiešsaistes semināru par nodokļu izmaiņām pašnodarbinātajām personām

Turpinot skaidrot 2020.gada nogalē pieņemtos grozījumus nodokļu jomā, Valsts ieņēmumu dienests (VID) un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) ceturtdien, 25.februārī, rīkos tiešsaistes semināru "Nodokļu izmaiņas pašnodarbinātajiem", informēja VID.

Tiešsaistes seminārs būs skatāms 25.februārī no pulksten 10 VID kontā sociālajā platformā "Youtube" un "Facebook".

Šajā seminārā VID un VSAA speciālisti stāstīs par to, kas ir minimālās sociālās iemaksas, kā rīkoties tiem, kuriem paredzami mazi ienākumi, un kā tieši mainīsies valsts sociālās apdrošināšanas likmes un nomaksas kārtība.

Periodā no 2021.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam pašnodarbinātajiem obligāto sociālo iemaksu veikšanas kārtība nemainās, proti, pašnodarbinātās personas veic obligātās iemaksas no brīvi izraudzītas ienākumu daļas, kas nav mazāka par 500 eiro, reizinot ar 31,07% (likme, kas noteikta pašnodarbinātajiem) un iemaksas pensiju apdrošināšanai 5% (no ienākumiem, kuri nav mazāki par 500 eiro un faktisko ienākumu starpības).

Savukārt no 2021.gada 1.jūlija pašnodarbinātajām personām būs jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai 10% apmērā līdzšinējo 5% vietā.

2020.gada nogalē Saeima pieņēma vairākas izmaiņas nodokļu jomā, kas stājas spēkā šogad. Ar tām visām var iepazīties VID tīmekļvietnes sadaļā "Nodokļi 2021". Šajā sadaļā pieejami arī visu līdz šim notikušo VID semināru video ieraksti, kā arī atbildes uz semināru laikā uzdotajiem jautājumiem.

Lai skaidrotu, kā tieši šīs izmaiņas ietekmēs uzņēmējus un dažādas iedzīvotāju grupas, VID arī šogad rīko vairākus tiešsaistes seminārus par izmaiņām nodokļu jomā 2021.gadā.

Foto: pixabay.com