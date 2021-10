Visi "Maxima" veikali arī turpmāk būs pieejami ikvienam iedzīvotājam

Stājoties spēkā ārkārtējai situācijai un stingrākiem valdības ierobežojumiem Covid-19 vīrusa izplatības mazināšanai no 11.oktobra visiem Latvijas iedzīvotājiem - gan vakcinētiem, gan nevakcinētiem, arī turpmāk būs iespējams apmeklēt visus "Maxima" veikalus neatkarīgi no to formāta vai atrašanās vietas, aģentūru LETA informēja mazumtirgotāja "Maxima Latvija" komunikācijas vadītāja Liene Dupate-Ugule.

Rūpēs par sabiedrības drošību veikalos tiks samazināts pieļaujamo klientu skaits, tādējādi ir palielināts minimālais platības ierobežojums uz 25 kvadrātmetriem uz vienu cilvēku.

"Maxima Latvija" tirdzniecības tīklu direktore Evija Grīnberga norādīja, ka visu "Maxima" veikalu durvis arī turpmāk paliks atvērtas ikvienam pircējam. Vienlaikus veikalos pastiprinās jau esošos drošības pasākumus, un apsvērs jaunu ieviešanu, lai rūpētos gan par pircēju, gan darbinieku drošību un veselību.

Tāpat "Maxima" darbiniekiem organizēti izbraukuma vakcinācijas braucieni visā Latvijā, lai sniegtu iespēju darbiniekiem parūpēties par savu drošību. Divu nedēļu laikā jau ir vakcinēti vairāk nekā 1500 darbinieku, pateicoties darbinieku informēšanai ar zinātnē balstītu informāciju par Covid-19 vīrusu un vakcinācijas nozīmīgumu.

Jau vēstīts, ka "Maxima Latvija" 2020.gadā strādāja ar 878,069 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 4,9% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga par 13,8% un bija 31,305 miljoni eiro, liecina "Firmas.lv" informācija.

Kompānija "Maxima Latvija" reģistrēta 2000.gada novembrī, un tās pamatkapitāls ir 4,91 miljons eiro. "Maxima Latvija" vienīgais īpašnieks ir Nīderlandē reģistrētais uzņēmums "Lincoln Land Erste", bet patiesais labuma guvējs ir Nerijs Nums. Uzņēmums ir daļa no holdinga kompānijas "Maxima Grupe".

Foto: skaties.lv