Zemgalē nosauc labākos uzņēmumus, bet apbalvošanu atliek līdz pavasarim

Konkursa "Gada uzņēmējs Zemgalē 2020" laureāti no katras reģiona pašvaldības tiks apbalvoti pavasarī, informēja Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) sabiedrisko attiecību speciālists Juris Kālis.

Viņš klāstīja, ka Zemgalē, kas ir izteikts lauksaimnieku un pārtikas ražotāju reģions, tradicionāli vēlā rudenī, kad lauki nokopti un augsne sagatavota nākamajai ražai, ZPR un Uzņēmējdarbības atbalsta centrs organizē krietnāko uzņēmēju godināšanu. Izņēmums nav arī 2020.gads, kas iezīmējies ar daudz un dažādiem globālās Covid-19 vīrusa pandēmijas izraisītiem pārbaudījumiem un ierobežojumiem saimnieciskajā darbībā.

ZPR atzinību var saņemt vidējo un mazo uzņēmumu īpašnieki, kuru uzņēmums reģistrēts vai veic saimniecisko darbību konkrētās pašvaldības teritorijā. Turklāt pretendentiem nedrīkst būt nodokļu vai nodevu parādu, kā arī pārkāpumu darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā. Pārējo kritēriju vidū minēta uzņēmuma darbības pozitīvā ietekme uz novada vai pilsētas, kā arī reģiona ekonomisko izaugsmi un sociālo problēmu risināšanu. Līdztekus tam pretendentam jāveic videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana, ar savu produkciju jābūt aktīvam vietējā vai ārzemju tirgus dalībniekam. Tāpat īpaši augstu tiek vērtēts radošums uzņēmumā, kā arī sabiedriskā aktivitāte.

Šogad konkursā pārstāvētas divas akciju sabiedrības, piecas zemnieku saimniecības, trīs individuālā darba veicēji un 12 sabiedrības ar ierobežotu atbildību, tostarp viens daudznozaru uzņēmums. No Jelgavas laureāta godā šoreiz ir SIA "Cross Timber Systems", kas specializējas finiera lokšņu un koka paneļu, namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošanā, bet no Jēkabpils - SIA "LC būve", kas veic pilna cikla būvniecības darbus. Aizkraukles novada pašvaldība nominējusi SIA "Metālists", kas nodarbojas ar metāla konstrukciju izgatavošanu un metālapstrādi.

Aknīstes novadu pārstāvošā zemnieku saimniecība "ŪTA" nodarbojas ar kokapstrādi, koka taras izgatavošanu, graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklas ražošanu. Laureātu vidū ir arī Auces novadu pārstāvošais daudznozaru uzņēmums SIA "LLU MPS Vecauce", bet no Bauskas novada šogad nominēta Vecsaules pagasta zemnieku saimniecība "Jundas", kur audzē gaļas liellopus, ražo liellopu gaļu un tās izstrādājumus. Savukārt pārtikas ražošanas dominanti Zemgalē raksturo divi lielražotāji - AS "Dobeles dzirnavnieks" Dobeles novadā un AS "Balticovo" Iecavas novadā.

No Jaunjelgavas novada laureātu pulku papildina Daudzeses pagasta zemnieku saimniecība "Ziediņi", kas nodarbojas ar graudkopību un zivkopību, bet Jelgavas novada uzņēmējus šoreiz pārstāv Kalnciema uzņēmums SIA "Easy Pack", kas pazīstams kā gofrēta papīra un kartona taras ražotājs. Saimnieciskā darba veicēja Rita Skrējāne no Jēkabpils novada Rubeņu pagasta saimnieko sēļu lauku sētā "Gulbji" un nodarbojas ar dārzeņu audzēšanu, mājražošanu un tūrisma pakalpojumu sniegšanu, bet Kokneses novada SIA "Briežkalni" veic autokravu pārvadājumus.

Cits laureāts - SIA "Meža Rasas" no Krustpils novada - nodarbojas ar stādu audzēšanu un sniedz dārzu apzaļumošanas pakalpojumus, bet Neretas novada zemnieku saimniecība "Saules" specializējusies ceļu būvniecībā. Būvniecībai, kravu pārvadājumiem, smagās tehnikas nomai un informatīvo zīmju ražošanai pievērsies Ozolnieku novada uzņēmums SIA "A&B", bet saimnieciskās darbības veicēji Madara un Miks Kaidaki no Pļaviņu novada Klintaines pagasta sniedz veterinārmedicīnas pakalpojumus, kā arī atvēruši veterināro aptieku un dzīvnieku frizētavu.

Tūristu uzņemšanai caur ēdināšanas, telpu īres un naktsmītņu pakalpojumiem tā dēvētajā Baltajā mājā aizvien ir uzticīgs Rundāles novada Pilsrundāles pagasta uzņēmums - SIA "MI", bet Salas novada uzņēmums SIA "Sakas Birch" pieder pie Sēlijas kokapstrādātājiem, nodarbojas ar zāģēšanu, ēvelēšanu un koksnes impregnēšanu. Skrīveru zemnieku saimniecībai "Kalnāres" raksturīga ir ābolu un kartupeļu audzēšana, bet Tērvetes novada SIA "Tērvetes tauriņi" sniedz atpūtas un izklaides iespējas tropu tauriņu un dzīvnieku mītnē. Cits laureāts, Vecumnieku novada Stelpes pagasta uzņēmums SIA "Keefa" nodarbojas ar bioloģiski audzētu augļu, ogu un dārzeņu pārstrādi un dabīgu pārtikas produktu ražošanu, bet saimnieciskās darbības veicēja Ieva Puzāne no Viesītes novada pievērsusies dažādu stādu un dārzeņu audzēšanai segtajā platībās.

Visiem titula "Gada uzņēmējs Zemgalē 2020" ieguvējiem ar pašvaldību finansiālu atbalstu piešķirta 500 eiro naudas balva un ZPR Atzinības raksts, pašlaik tikai elektroniskā formātā. Pavasarī iecerēta laureātu daudzināšana Rundāles pilī.

Foto: Zemgales plānošanas reģions