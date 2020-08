29. augustā ZOC Jāņa Lūša stadionā Jelgavā norisinājās "Optibet" Virslīgas futbola čempionāta 17. kārtas spēle starp FK “Jelgava” un FK “Spartaks” (Jūrmala), kurā super motivētie jelgavnieki parādījuši izcilu pretestību viesu komandai no turnīra tabulas augšgala. Iespējams, neveiksmīgi ieraidīta bumba savos vārtos, kļuva par iemeslu Jelgavas futbolistu zaudējumam ar rezultātu 2:3 (1:1; 1:2), bet komandas sniegums viesa lielu optimisma devu turpmākām čempionātam.





FK “Jelgava” jaunā galvenā trenera Dāvja Caunes vadībā uz laukuma iznāca tradicionālā sastāvā, bez vairākiem spēlētājiem, kurus varētu nosaukt par vadošajiem. Bombardieris Jurijs Zaharkivs nepiedalījās dēļ diskvalifikācijas uz trim spēlēm, komandai nevarēja šoreiz palīdzēt arī Igors Kozlovs, Artjoms Radčenko, Ņikita Ivanovs. Savukārt traumētais beļģu futbolists Jentls de Bātss jau ir atskaitīts no komandas. Uz rezervistu soliņa atradās divi komandas "jaunieguvumi" – aizsargs Vladislavs Gabovs un pussargs Vladislavs Soloveičiks. Vārtus aizsargāt pēc trenera štāba lēmuma tika uzticēts Dmitrijam Grigorjevam.





Pirmā puslaika sākumā pārsvars bija FK “Spartaks” futbolistu pusē, kuri bez rezultāta izpildīja pāris standartsituācijas. Toties pēc desmitās spēles minūtes FK “Jelgava” ausa jaunās krāsās – visi futbolisti izskatījās pielādēti ar super spēku un rāvās uz pretinieka vārtiem. Kā jaunums nāca arī tas, ka jelgavnieki, sajutuši viens otru kā komanda, atdeva ātras un precīzas piespēles, kā arī beidzot sarunājās savā starpā, un, galvenais, arī uzklausīja komandas biedrus. Rezultātā FK “Spartaks” futbolisti zaudēja visu savu pārsvaru un bija spiesti aizstāvēt savus vārtus, bet vārtsargam Dāvim Ošam nācās glābt komandu no neapturamajiem FK “Jelgava” spēlētājiem. Iespējas atklāt spēles rezultātu bija gan Ivo Minkevičam, gan Markam Kurtišam, gan Andrim Krušatinām, gan Dāvim Indrānām.





Pirmais FK “Jelgava” vārtu guvums brieda un 28. minūtē, un to beidzot izdarīja Andris Krušatins, kurš kā nazis caur sviestu izgāja caur viesu aizsardzību un vārtsargu Dāvi Ošu. Pretiniekam izdevās nogāzt Krušatinu no kājām, bet viņa vadītā bumba bez liekas palīdzības ieripoja vārtu tīklā un Markam Kurtišam atlika to izņemt no tā, lai aiznestu līdz laukuma centram – 1:0. Jelgavnieku pārsvars gūtajos vārtos saglabājās vien trīs minūtes, kad pēc stūra sitiena FK “Spartaks” aizsargs Edgars Žarskis ar galvu ieraidīja bumbu Dmitrija Grigorjeva sargātajos vārtos – 1:1.





Karstos notikumus uz laukuma diezgan aktīvi komentēja skatītāji, kuru balsis bija viegli sadzirdamas uz laukuma. Aiz Jāņa Lūša stadiona sētas kāds kungs aktīvi palīdzējis galvenajam trenerim Dāvim Caunēm, pieprasot, lai spēlētāji ciešāk spēlē pretiniekam un neļauj tiem attīstīt uzbrukumus. “Ciešāk! Klāt! Spiežam!” - skanēja vīrieša balss no aizsētas. Tikmēr skatītāju tribīnēs izcēlās pussarga Jevgēnija Kazačoka atbalsta grupa, kura uzmundrināja spēlētāju ar saviem izsaukumiem, pārbļaujot dziedošās jūrmalnieku ultras. Atbalstītāju dzīti uz priekšu, FK “Jelgava” futbolisti vēl pirmajā puslaikā varēja mainīt spēles rezultātu ar Jusufa Sova un Daniila Hmeļņicka raidījumiem, bet tiem pietrūka kripatiņas precizitātes.





Otro puslaiku FK “Jelgava” sāka ar jūrmalnieku vārtu bombardēšanu. 52. un 53. minūtē Indrāns, Kazačoks, Kurtišs un Sovs raidījuši spēcīgus sitienus uz FK “Jūrmala” vārtiem, kuras spēlētājiem ir jābūt pateicīgiem par vārtsarga Dāvja Oša sniegumu, nosargājot vārtus neskartus. 56. minūtē jūrmalnieku aizsargs Ņikita Berenfelds izpildīja brīvsitienu uz mājinieku vārtiem, bumba pārlidoja pāri sieniņai, tai pretī izlēca aizsargs Dmitro Semjonovs un mēģināja mainīt tās lidojumu. No malas neizskatījās, ka viņš to skāra, ka arī tas netapa skaidrāks no video atkārtojuma, bet spēles protokolā tika ierakstīts, ka bumba FK “Jelgava” vārtos ielidoja no jelgavnieku leģionāra pieskāriena – 1:2.





Pēc zaudētiem vārtiem FK “Jelgava” spēki uz brīdi apsīka, jo spēlētāji vairs nespēja izveidot pietiekami bīstamus momentus, izņemot Marka Kurtiša izgājienu 63. minūtē, kad viņš individuāli aizskrēja līdz pretinieka vārtiem, bet pietrūka vietas, lai apspēlētu viesu vārtsargu. Vājuma brīdis mūsu spēlētāju rindās un divi svaigi rezervisti ļāva FK “Spartaks” spēlētājiem nokļūt līdz jelgavnieku vārtiem un veidot dažādas izspēles, apdraudot Dmitrija Grigorjeva sargātos vārtus. 83. minūtē FK “Spartaks” kapteinis Belakovičs no kreisās malas izdarīja spēcīgu sitienu uz vārtiem, kuru ar galvu ārpus laukuma mēģināja izsist jelgavnieku aizsargs Veslijs Džons, bet bumba nevis pameta laukumu, bet ielidoja pašu vārtos – 1:3.

Atsevišķi skatītāji pēc zaudētajiem vārtiem pameta stadionu, bet palaida garām FK “Jelgava” spēlētāju “uguņošanu” spēles noslēgumā, kas palikušajiem sagādāja neizmērojamu baudu un vēlmi pēc dziedāšanas un skaļas atbalstīšanas. Spēles papildlaika pirmajā minūtē Dāvis Indrāns spēcīgi raidīja bumbu uz FK “Spartaks” vārtiem. Vārtsargs Dāvis Ošs ar krūtīm atsita bumbu sev priekšā, bet pirmais pie tās bija uz maiņu iznākušais pussargs Ričards Korzāns un raidīja bumbu vārtos, panākot spēles rezultātu – 2:3.





Atlikušajās spēles minūtēs FK “Jelgava” kā izbadējušies vilki uzbruka uz viesu vārtiem un spēja izveidot bīstamas situācijas, kuras varēja novest pie neizšķirta rezultāta, bet ne šajā spēlē. Neskatoties uz komandas zaudējumu, skatītāji pēc spēles aplaudēja futbolistiem stāvot kājās un ar izsaucieniem pateicās par ļoti labu spēli.





“Man jelgavnieki patika,” - tā pēc spēles komentēja FK “Spartaks” galvenais treneris Aleksejs Jerjomenko. Viņš uzteica mūsu puišu spējas “uzlauzt” jūrmalnieku aizsardzību, liekot viņiem turpmāk piestrādāt pie šī komandas elementa. Treneris bija priecīgs, ka viņa padotie beidzot spēja nopelnīt un precīzi izpildīt standarta situācijas, kuras bija galvenās uzvaras iegūšanā.





FK “Jelgava” spēli tribīnēs vēroja bijušais treneris Oļegs Kubarevs un viņa palīgi, tāpēc nav brīnums, ka jaunais galvenais treneris Dāvis Caune pēc spēles pateicās savam priekšgājējam par darbu klubā un komentēja, ka treneru maiņas futbolā gadās. Nekādas īpaši lielas izmaiņas sastāvā nebija veicis, piestrādāts tika pie dažiem elementiem, kur lielu ieguldījumu izdarīja trenera asistenti Aleksandrs Cauņa un Sergejs Diguļovs. Caune uzskata, ka FK “Jelgava” nav tā sliktākā komanda, un tiks strādāts pie tā, lai tā kāptu turnīra tabulā uz augšu, lai gan par iekļūšanu labāko četriniekā viņš nebija pārliecināts. Komentējot krasās komandas motivācijas uzlabošanos, treneris paskaidroja, ka ir piestrādājis pie tā, lai veicinātu iekšējo uzticību un savstarpējās attiecības, jo to viņš pats ir iemācījies futbola klubā “Jelgava”, ka arī,iespējams, treneru maiņa psiholoģiski ietekmēja spēlētājus.





Nākamo spēli FK “Jelgava” aizvadīs vien 12. septembrī, kad dosies izbraukumā uz Liepāju un centīsies gūt punktus pret neveiksmīgi sezonu aizvadošo FK “Liepāja”. Garā pauze ir saistīta ar valsts izlašu spēlēm, kurās jelgavnieku jaunais treneris asistē U-21 vecuma futbolistu izlasē. Uz šo laiku viņu aizvietos Aleksandrs Cauņa, kurš labi pazīst komandu un ir trenējis viņu Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā.





Komandu sastāvi:

FK “Jelgava”: Dmitrijs Grigorjevs (G), Ivo Minkevičs, Marks Kurtišs (C) (Ričards Korzāns 76'), Daniils Hvoiņickis (Germans Saveļjevs 76'), Dāvis Indrāns, Ingus Šlampe, Jevgeņijs Kazačoks (Vladislavs Soloveičiks 86'), Dmitro Semjonovs (Vladislavs Gabovs 86'), Andris Krušatins, Jusufs Sovs, Veslijs Džons.





FK “Spartaks”: Dāvis Ošs (G), Ņikita Bērenfelds, Nemanja Belaković (C), Chikezie Miracle Nwaorisa (Kwadwo Asamoah 68'), Lucky Onyebuchi Opara, Sergei Eremenko (Raivis Skrebels 30'), Didine Mohamed – Djouhary (Aliyu Yau Adam 68'), Ariagner Steven Smith Medina (Eduards Višņakovs 87'), Edgaras Žarskis, Romāns Mickevičs, Cristian Dros.





Turnīra tabula:

Vieta Komanda Spēles Uzvaras Neizšķirts Zaudējumi Punkti 1 Riga FC 16 15 0 1 45 2 RFS 16 13 1 2 40 3 Valmiera FC 16 8 4 4 28 4 FK Spartaks 16 7 5 4 26 5 FK Ventspils 16 6 5 5 23 6 FK Liepāja 16 4 5 7 17 7 BFC Daugavpils 16 4 3 9 15 8 FK Metta 16 4 3 9 15 9 FK Jelgava 17 4 2 11 14 10 FK Tukums 2000/TSS 17 0 4 13 4

