Aicinot izlauzties laikā un telpā, šodien, 21. maijā, visas dienas garumā Loka maģistrālē norisinās ielu mākslas festivāls "Grafiti. Izlaušanās. Jelgava.", kurā deviņi mākslinieki no visas Latvijas kopā rada vairāk nekā 60 metrus garu mākslas darbu par tēmu "Izlaušanās". Individuālie darbi tiks pabeigti jau šovakar, bet to tapšanai var sekot līdzi pašvaldības iestādes "Kultūra" tiešraidēs, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.





Katrs no dalībniekiem veido 8x1.9 metrus lielu grafiti mākslas darbu, kas tiks iekļauts festivāla mākslinieciskā vadītāja Daiņa Rudens veidotā ansamblī. "Kopš pēdējā ielu mākslas festivāla Jelgavā ieturēta trīs gadu pauze, taču tas ir radījis lielāku interesi piedalīties. Atsaucība šogad bija liela – iesniegti 34 darbi no kuriem atlasīti deviņi labākie. Skaidrs, ka pasākums ir vajadzīgs, jo šādu iespēju pēdējā gada laikā māksliniekiem izpausties ir bijis ļoti maz. Vēlmi darboties varēja just arī iesniegtajās skicēs – visu izvēlētie mākslinieku darbi bija profesionāli nostrādāti, un tas iet roku rokā ar ļoti labu vizuālo saturu," skaidro D.Rudens, uzsverot, ka festivāla formātam pateicīgākā ir tieši garas sētas apgleznošana, jo tas sniedz vietu, kur izpausties visiem dalībniekiem, reizē piešķirot māksliniecisku vērtību laika aizmirstam pilsētvides objektam.

Veidojot darbus kopīgā vizuālajā vadmotīvā, mākslinieki izmanto tikai noteiktus krāsu toņus – baltu, rozā, violetu, zilu un melnu –, un topošie apcerējumi par izlaušanos ir gan par cilvēka iekšējo pasauli, gan izlaušanos telpā. "Mūsu darba nosaukums ir "Komforta zona" un tajā attēlojam dabu – augus un zarus –, bet darba izpildījums parāda tieši izkāpšanu no komforta. Savā ziņā izkāpjam arī mēs, jo mākslu uz sienām parasti radām lielākā formātā un ar otām, tāpēc ir priecīgs satraukums par šo nedaudz citādo darbošanās veidu," stāsta Grieta Butjankova, kura festivālā darbojas tandēmā ar Anastasiju Bikovu.

Plašākā mērogā izlaušanās tēmu darbā "Informācijas vakuumā" parādījis mākslinieks Artūrs AE. "Mana darba centrā ir astronauts kosmosa vakuumā, kurš ir izlauzies no pasaules – televīzijas, radio, interneta, negatīvām un viltus ziņām. Konkursā noteiktās krāsas ļoti labi sasaucās ar kosmosa tematu un tāpēc pat grūti pateikt, kas nāca vispirms – konkrētā ideja vai izmantojamās krāsas. Viss vienkārši ir veiksmīgi sanācis kopā. Tehniski man šāds sienas apgleznošanas formāts un darbs ar šādām krāsām ir pazīstams, bet mana izlaušanās noteikti ir pati dalība festivālā. Māksla ir mans hobijs, bet ikdienā daru kaut ko pilnīgi citu, nesaistītu ar grafiti un pēdējā laikā nav atlicis arī daudz brīžu, kad šai radošajai nodarbei pieķerties. Tieši tāpēc pieteicos, paņēmu brīvu dienu un esmu šeit," tā autors.

Savdabīgi kosmosa un izlaušanās tēmai piegājusi arī māksliniece Sanita Skalbe darbā "Lielisks plāns". Kā stāsta pati autore, viņa ikdienā vairāk nodarbojas ar tradicionālo mākslu uz papīra, taču ik pa laikam savus darbus, kuros regulāri figurē tēmas par kosmosu, nezināmo un viesiem no citām planētām, izdodas izvērst arī ielu mākslā. "Pārnest papīra skici uz telpisku sienu vienmēr ir izaicinājums, jo jādomā par mērogu un darbam doto vietu. Siena, uz kuras ir dažādi izbīdījumi un iedobes, liek pielāgoties, un darbs mainās un top procesā. Šīs konkrētās skices ideja ir pagriezt otrādi ierasto ideju par kosmosu un citplanētiešiem, parādot ciemiņus, kuri ir iesprostoti tepat uz Zemes un vēlas izlauzties un doties mājās," savu ideju atklāj S.Skalbe.

Darbos atklājas arī tādas idejas kā izlaušanās no cilvēka iekšienes, būšana sev pašam, atkalsatikšanās, vientulība un arī pavisam ikdienišķas izlaušanās izpausmes, piemēram, izlaušanās no nepatīkamas sarunas. Mākslinieku darbi turpina tapt, lai jau dienas beigās 60 metru garumā gar Loka maģistrāli pavērtos jauns grafiti darbu ansamblis blakus jau 2018. gadā tapušajiem darbiem par tēmu "Brīvības stāsti". Mākslinieki visi kā viens apstiprina, ka iespēja radoši izpausties laikā, kad mākslinieku satikšanās un jo īpaši festivāli ir retums, tiek ļoti novērtēta. Festivāla mākslinieciskais vadītājs D.Rudens uzsver – idejai noteikti jādzīvo arī tālāk, nākamajos gados turpinot izvērst mākslinieciskās izpausmes Jelgavas pilsētvidē.

Darbu tapšanai var sekot pašvaldības iestādes "Kultūra" tiešraidēs. Pēdējā no tām "Kultūra" "Facebook" lapā sāksies pulksten 15.30, bet pēc to beigām tiešraides var noskatīties ierakstā. Darbi tiks pabeigti jau šovakar, lai tos nodotu žūrijas vērtējumam un noteiktu labākos. Tāpat norisināsies arī skatītāju simpātijas balsojums.

Darbi klātienē būs apskatāmi jau no 22. maija Jelgavā, Loka maģistrāles un aviācijas ielas krustojumā. Festivālu rīko Jelgavas pilsēta un Iestāde "Kultūra" ar Zemgales plānošana reģiona, Valsts kultūrkapitāla fonda un AS "Latvijas valsts meži" atbalstu.

Foto: Ruslans Antropovs